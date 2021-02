Quina ya es jugador del Granada CF

Diego Martínez ya tiene un nuevo efectivo en su plantilla. El club rojiblanco ha confirmado oficialmente esta mañana el fichaje del centrocampista Domingos Quina, que llega en calidad de cedido por el Watford FC de la segunda categoría del fútbol inglés.

Nacido en Guinea-Bissau pero con nacionalidad portuguesa, Quina será jugador rojiblanco hasta final de temporada y ocupará el puesto de Ramón Azeez que está a punto de dejar pues el nigeriano está a punto de salir del cuadro nazarí en busca de los minutos que el técnico no le ha concedido.

Completa la medular

Con este fichaje, al menos se completa la medular del Granada CF tan castigada últimamente por las lesiones de hombres claves como Gonalons o Milla, además de Montoro que está volviendo a coger el tono en las últimas semanas. Otra cosa es que tenga muchas opciones de jugar teniendo en cuenta su juventud y que llega a un equipo hecho, inmerso en tres competiciones y con una serie de automatismos que el joven jugador formado en el Benfica deberá aprender.

Formado en el Benfica, ha pasado por el Chelsea, West Ham y Watfod, de donde procede en calidad de cedido

La buena relación que aún mantiene la entidad rojiblanca con el conjunto inglés, propiedad de Gino Pozzo, ha permitido este préstamo de un futbolista que ha desarrollado su carrera profesional en Inglaterra. Siendo juvenil firmó por el Chelsea en uno de los habituales fichajes de jóvenes talentos que realiza dicho club. Posteriormente, firmó por el segundo equipo del West Ham hasta llegar a debutar con la primera plantilla, incluso participó en la Europa League.

Pero fue en la campaña 2018-2019 cuando firmó por el Watford con el que debutó ante el Manchester City en la Premier League el 4 de diciembre de 2018. Su juventud y una lesión en un hombro le hizo no jugar todo lo que hubiera deseado, terminando la temporada con ocho encuentros jugados para un total de 335 minutos en Premier a los que hay que añadir los 186 que disputó en la FA Cup. Menos participación tuvo el pasado curso, con un total de seis encuentros jugados entre las dos máximas competiciones inglesas. La mala campaña de la escuadra de Londres, que terminó descendiendo a la Championship, no ayudó a su progresión.

Sin jugar

En la actual campaña ha contado algo más, formando de inicio en el cuadro actualmente entrenado por el español Francisco Javier Muñoz Llompart, Xisco. En concreto, ha actuado en catorce duelos, ocho como titular, siendo sustituido en seis ocasiones y entrado desde el banquillo otras tantas veces, en los que anotó un gol en los 743 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Xisco, que llegó en diciembre tras sustituir a Vladimir Ivic, no ha contado con él y, de hecho, lleva desde el 12 de diciembre sin jugar un partido oficial, lo que no ayuda a que se integre en la dinámica rojiblanca con partidos cada tres días prácticamente cada mes.

Ha sido internacional en las categorías por Portugal, siendo campeón de Europa sub 17 y sub 19

Quina ha sido internacional en las categorías inferiores de Portugal, desde la selección sub 17 a la sub 21, y se ha proclamado campeón de Europa sub 17 y sub 19 con el combinado luso. Diego Martínez reclamó “incorporaciones de nivel” en la previa ante Osasuna en El Sadar y ha llegado Quina, un futbolista joven y con proyección que tendrá que demostrar su nivel.