Quini cierra su etapa y se despide del Granada CF tras seis temporadas como rojiblanco

Era un secreto a voces y finalmente se ha confirmado. El lateral del Granada CF Quini no seguirá en la entidad rojiblanca. El cordobés, que cumplió contrato el pasado 30 de junio, no ha recibido oferta de renovación por parte del club presidido por Sophia Yang y termina así su etapa como futbolista en la entidad nonagenaria tras seis años repletos de alegrías, penas y problemas físicos.

Quini ha querido despedirse del granadinismo con un comunicado en sus redes sociales lleno de sentimiento y agradecimiento. El de Fernán Núñez señaló que “granadinistas, después de seis años, ha llegado el momento de separar nuestros caminos”.

El defensor reconoció que “sinceramente pensaba y deseaba que este momento hubiese llegado más tarde y de distinta manera, pero así es la vida y el fútbol”. El lateral cordobés no ocultó que “lo vivido en estos seis años ha superado con creces todas las expectativas que tenía cuando llegué aquí en 2017”. De ahí que apuntó que “sólo me cabe daros las gracias”.

Un granadinista más

Quini no se quiso olvidar de todas las personas “con las que he compartido tantos momentos, que me han hecho crecer como persona y profesionalmente”. Además, agradeció a todos los entrenadores, cuerpos técnicos, fisios, doctores, delegados, utilleros y demás trabajadores del club por “hacerme el día a día más fácil”.

Por último, no se quiso olvidar de su vida personal y resaltó que “mi familia y yo siempre tendremos un vínculo especial con Granada. Llegamos siendo dos y nos vamos con un hijo granadino y con un sentimiento de pertenencia a la ciudad y al Granada CF enorme”. Y concluyó deseando “toda la suerte del mundo para el futuro. Estaré animando y empujando como un granadinista más”.

Capitán

Quini se marcha siendo uno de los capitanes del equipo rojiblanco en las últimas temporadas. Pilar indiscutible del ascenso a Primera División en 2019, formó parte del equipo que alcanzó las semifinales de Copa del Rey y que clasificó al club a la UEFA Europa League por primera vez en su historia. En esta última campaña volvió a ser protagonista en su segundo ascenso con la elástica rojiblanca a la máxima categoría.

En total, ha disputado un total de 143 partidos con el Granada CF, en los que ha anotado dos goles. Fuera de los terrenos de juego, demostró ser un ejemplo de superación tras una grave lesión sufrida en diciembre de 2019.