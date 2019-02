Tres empates seguidos que acercan al peligro

Nadie puede negar que empatar en el Álvarez Claro de Melilla es un buen resultado. Sumar en el campo del tercer clasificado es para estar satisfecho. Pero por la situación que arrastra el Recreativo Granada en la tabla, ir de punto en punto no le sirve para alejarse del peligro.

Al inicio de la jornada los de Pedro Morilla contaban con tres puntos sobre el último equipo que descendería a Tercera División. Sin embargo, los triunfos del Atlético Sanluqueño ante el Talavera de la Reina y del Don Benito a domicilio ante el Atlético Malagueño han hecho que ambos equipos recorten dos puntos a los rojiblancos. Tres puntos de 27 suma el filial en las últimas jornadas. Una dinámica que de seguir así terminaría con la aventura del ‘Recre’ en Segunda División B.

Pero en el seno de la entidad se es optimista porque parece que el bache de juego se ha dejado a un lado. Se están empezando a recuperar jugadores lesionados y a ponerse a punto. Buena prueba de ello fue el tanto que anotó Javi Ontiveros en Melilla con el que rompió la sequía de más de 600 minutos sin marcar. En concreto 608. Además, sometieron por momentos al conjunto norteafricano, algo que en casa no es nada fácil.

El gol del delantero Ontiveros terminó con una racha de 608 minutos sin marcar

También debutó un nuevo canterano, el lateral derecho Álvaro Espínola, que tuvo en torno a un cuarto de hora para demostrar que su buena temporada en el Huétor Vega, conjunto vinculado al Granada CF, no ha pasado desapercibida. Y en el banquillo se quedaron dos juvenil que no jugaron. Se trata de Arnau que ya debutó en la segunda jornada ante el UCAM Murcia y el internacional sub 18 Isma Ruiz, que gozó así de su primera convocatoria con el segundo conjunto de la entidad.

Recuperados

De cara a la próxima cita ante el Sevilla Atlético, Pedro Morilla podrá volver a contar con Garrido, que no pudo jugar en el Álvarez Claro por sanción al igual que Paco Torres. Lejárraga también regresaría a la titularidad al descansar el primer equipo.