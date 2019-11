La afición del Granada CF, satisfecha con la renovación de Diego Martínez

La renovación de Diego Martínez ha dejado más que satisfecha a la afición del Granada CF. Nada más conocerse la noticia el pasado miércoles, las redes sociales echaron humo felicitándose por la continuidad del técnico gallego. Granada Hoy ha querido palpar el sentir de los colectivos más importantes de la entidad, y todos ellos muestran su alegría por la prolongación más que merecida del técnico más joven de LaLiga Santander.

G19

Tanto la Asociación G19 Peñas del Granada CF, como las granadinistas 5001 y You'll Never Drink Alone así como la Peña Los Cármenes, la más antigua que sigue al club nazarí, destacan la labor del entrenador pero también de la actual política deportiva de la institución presidida por Jiang Lizhang. En ese sentido, Daniel Hurtado, presidente del G19, reconoce que la renovación “estábamos esperándola y deseándola. Yo asemejo a Diego Martínez con Mendilibar en el Eibar. Lo bueno que tiene es que ha conectado con la afición y el hecho de que cuando se dan las alineaciones sea casi más aplaudido que los jugadores, dice mucho”.

Hurtado no recuerda un técnico que esté siendo tan querido por la grada, aunque apunta que “quizá Sandoval por lograr la proeza de salvarnos cuando todos nos veíamos descendidos, pero no a la misma altura”. “Ni Fabri ni Lucas Alcaraz han tenido tanto apoyo y y no existía ese feeling”, sentencia. El responsable del ente que más peñas aglutina, valora como “muy positiva” la política deportiva de la entidad, pues considera que “está manteniendo lo que está funcionando y además, el anuncio de las distintas renovaciones también es acertado”.

Asociación 5001

En la misma línea se manifiesta Mariano de Damas, presidente de la Asociación Granadinista 5001. El cabeza visible del único ente con derecho a acudir a la junta de accionistas, apuesta porque “todo lo que sea un modelo de estabilidad y equilibrio en el club nos deja muy satisfechos. El tener una continuidad es muy importante en un mundo en el que priman los resultados, porque lo que realmente vemos los aficionados es a un equipo muy trabajado, y eso es fruto de la constancia de los jugadores y de tener un buen director de orquesta”.

En ese sentido, señala que “el trabajo de Diego Martínez como aglutinador de voluntades es muy bueno”. Por lo que se refiere a las medidas adoptadas por la entidad a nivel deportivo, De Damas tiene claro que “se están dando los pasos no con mentalidad cortoplacista como ocurría anteriormente. Ahora existe una buena planificación y desde nuestro punto de vista, todo ello implica profesionalidad, algo que valoramos muy positivamente”.

You'll Never Drink Alone

Por su parte, Lidia Ramos, presidenta de You'll Never Drink Alone, declara que su colectivo está “muy contento por la continuidad del míster porque es el máximo artífice de los logros deportivos del Granada CF”. Si algo resalta del vigués es su “capacidad como técnico y, personalmente, creo que es el mejor que ha pasado por aquí y hemos tenido muchos a los que hay que agradecerle todo lo que han hecho, pero este hombre hace magia en el banquillo, con un vestuario muy implicado donde no hay nadie por encima de otro”.

Paco Sánchez: "El buen trabajo que se está haciendo desde hace año y medio se concreta en acciones como la renovación del entrenador"

En cuanto a la planificación deportiva, destaca que “la gestión, hasta el momento, es bastante buena y más después del desastre de hace dos años. No estamos acostumbrados a tener un proyecto medio decente en esta tierra y encima, en el campo se pierde pero siempre se da la cara y no se arrastran los jugadores como el año del descenso”.

Peña Los Cármenes

Por último Paco Sánchez, que fue durante 14 años presidente de la Peña Los Cármenes a la que sigue unida y que es la decana del club rojiblanco, no puede ocultar su satisfacción por “el buen trabajo que se está haciendo desde hace año y medio y que se concreta en acciones como la renovación del entrenador”. Para uno de los aficionados más reconocidos del entorno rojiblanco, la labor que se está haciendo “a todos los niveles es fenomenal. Por fin se está trabajando como Dios manda y las renovaciones también ayudan porque, al igual que cualquier trabajador, tener tu puesto seguro da mucha tranquilidad. Si a ello se une que el vestuario es una piña y en el día a día se nota que todos están cómodos, todo suma”.

Voz autorizada

Su experiencia como seguidor en los peores momentos del Granada CF le convierte en una voz autorizada. Al hilo, no puede más que reconocer que las relación de las peñas con el club es de “unión. Se nos atiende y escucha y cuando se puede ayudan. Tenemos acuerdos de colaboración y la vinculación es buenísima entre todos”.