Ricard Sánchez enciende las alarmas para el partido ante Las Palmas

La derrota ante el Zaragoza no fue la única mala noticia de la jornada para el Granada. En la rueda de prensa posterior al partido, al ser cuestionado por los periodistas, Paco López admitió que la ausencia de Ricard Sánchez fue por lesión. El técnico granadinista no se quedó ahí y desveló que lo del lateral catalán "no tiene buena pinta", y aunque aún deben esperar un diagnóstico completo, no cree que se pueda recuperar "durante esta semana".

Ricard Sánchez, indiscutible tanto para Paco López como para Aitor Karanka anteriormente, se encontraba en un excelente estado de forma al firmar dos goles y una asistencia en las tres últimas jornadas. Estaba siendo de lo más destacado en el esquema del valenciano, que tendrá que probar otras opciones.

El catalán ya estuvo de baja por unos problemas fibrilares que le apartaron de las jornadas ante Huesca, Málaga y Burgos. Quien sí podría tener minutos es Antonio Puertas, que tampoco viajó a Zaragoza por un proceso gripal.

Sustituto

El sustituto de Ricard fue Quini. Por las botas del lateral cordobés pasaron las mejores ocasiones de los rojiblancos, la primera con un potente disparo raso que detuvo en dos tiempos Álvarez y un trallazo al larguero que no entró por centímetros.