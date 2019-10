Una oportunidad histórica en el Bernabéu

Cuando el Granada CF regresó a Primera División en la temporada 2011-2012, si hubo un desplazamiento que ilusionó a la afición rojiblanca, fue el que tuvo lugar el 7 de enero de 2012. Tocaba visitar el Santiago Bernabéu después de casi 36 años. Los seguidores granadinos llenaron el cuarto anfiteatro del fondo norte del estadio de Chamartín, al margen de todos lo que estaban desperdigados por el resto de gradas. Se calcula fueron en torno a 6.000 los hinchas que acudieron a dicho partido ilusionados por ver a su equipo de nuevo entre los grandes. Se encajó una goleada (5-1) pero pocos olvidarán el éxtasis que supuso el tanto de Mikel Rico en el minuto 21 que igualaba el gol de Benzema 180 segundos antes.

Este sábado quizá sean menos lo que acudan al coliseo blanco pero la cita es, si cabe, más histórica. Desde las 16:00 horas se ven las caras los, hasta el momento, dos mejores equipos de LaLiga Santander. Cuesta un tanto asimilarlo, pero los números están ahí y el conjunto de Diego Martínez se ha ganado por méritos propios la segunda posición en la clasificación. Una tabla que, supuestamente, en la entidad nazarí nadie mira y a la que no le dan importancia, pero que los seguidores sí tienen muy en mente.

Porque si el Granada CF vence a domicilio al Real Madrid, algo que únicamente ha logrado una vez en la historia, accedería al liderato y eso son palabras mayores. Sobre todo porque contar, en caso de lograr dicha hazaña, con 17 puntos con tan sólo ocho jornadas de competición sería un gran éxito. La reciente victoria ante el FC Barcelona en Los Cármenes ha otorgado cierto respeto a los rojiblancos, que comienzan a ser reconocidos a nivel nacional pues se están mostrando como un conjunto muy rocoso, con las ideas clarísimas y una efectividad propia de conjuntos con mayores aspiraciones a la permanencia, que debe ser el objetivo esta campaña.

Competitivos

Pero si algo ha caracterizado al conjunto del técnico vigués es su capacidad competitiva, sobre todo lejos de Los Cármenes. Invictos fuera de la instalación del Zaidín, donde ha disputado cuatro encuentros en este arranque liguero, sumar en el Bernabéu supondría seguir batiendo récords para un equipo que acude a la cita ante los merengues como un cuadro humilde pero que no renuncia a nada. Y eso que la entidad presidida por Florentino Pérez cuenta con un límite salarial casi 19 veces mayor.

Muchas son las voces que auguran que los rojiblancos pondrán en apuros al conjunto de Zinedine Zidane, que pese a estar líder en la competición doméstica, generó muchas dudas el pasado martes en su duelo de Champions League ante el Brujas, ante el que sumó un empate tras ir cayendo por 0-2 al descanso. Un segundo tropiezo ante su público y ante un modesto como el Granada CF podría generar una crisis en un equipo que no puede fallar nunca. Y eso es lo que hace aún más peligroso al conjunto blanco.

Tras esta cita se parará la competición por los encuentros clasificatorios para la Eurocopa 2020, lo que hará que seguramente Zidane saque su once de gala, en el que podría estar Bale, que no actuó en competición europea por molestias. En la portería no estará Courtois, aquejado según la versión oficial de problemas intestinales y que fue pitado por la grada blanca. Juegue quien juegue, la profundidad de plantilla del Madrid le hace ser, como no podía ser otra forma, claro favorito. Pero eso no quita que Diego Martínez y los suyos sepan cómo hacerle daño a su rival.

Presión alta

El técnico es consciente de la dificultad que tienen los madridistas para generar juego desde atrás. Casemiro no es un dechado de virtudes con el balón en los pies y si saben taponar la salida presionando a Kroos y Modric, obligarán a su contrincante a jugar en largo. Quizá por ello, en esta cita el trabajo que pueda realizar Ramón Azeez puede ser fundamental. El nigeriano se está especializando en ser un perro de presa cuando el rival trata de iniciar la jugada desde atrás, y hoy esa función le hará volver a ser titular en el Bernabéu.

Se esperan miles de granadinos en las gradas del Bernabéu pues son muchos los que han comprado su entrada por su propia cuenta

Con las lesiones de Quini, Álex Martínez, Neyder Lozano, Yan Eteki y Fede Vico, el técnico rojiblanco cuenta con dos dudas de última hora. Por un lado, Rui Silva, con una contractura en el isquiosurial de su pierna derecha, que ha hecho que viajen 19 jugadores para incluir a Unai, portero del filial. Por otro, Soldado no será fácil que salga de inicio al tener molestias en el aductor derecho.

El once rojiblanco

Si jugara el delantero valenciano, lo normal es que repita el once de Leganés, que fue el mismo que ante el Barça, pues cuando las cosas funcionan no hay porqué cambiarlas. La portería y los cuatro de atrás son fijos y el nivel mostrado por los tres centrocampistas que viene utilizando está siendo excelso, cada uno en su tarea. Además, el momento de forma de Antonio Puertas le hace ser indiscutible y la velocidad de Machís puede hacer mucho daño a la zaga merengue. De no actuar Soldado, Carlos Fernández sería el hombre elegido para actuar en punta de lanza viendo el pobre rendimiento que ofreció Adrián Ramos en Valladolid.

Pase lo que pase, los que se desplacen o lo vean por televisión, disfrutarán porque codearse con uno de los mejores equipos del mundo no está al alcance de cualquiera. Y eso, a día de hoy, se lo ha ganado el Granada CF.