Marcelino: "El Granada CF no está traduciendo el buen trabajo que hace en resultados"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró que el Granada CF “ha incorporado diez jugadores y ha dado siete bajas además de tener un entrenador distinto al de la primera vuela. Es un equipo dinámico y que corre mucho” y alertó que desde el relevo en el banquillo “tiene datos muy positivos”.

Sobre los rojiblancos indicó que “no están traduciendo el buen trabajo en resultados, pero es un equipo capaz de hacer goles a grandes equipos. Tenemos mucha precaución y respeto por este rival” señaló Marcelino, quien se mostró convencido de que el Granada CF va a exigir “el mejor nivel” del Villarreal.

Sobre las claves del duelo, apuntó que “cuando no tengamos balón, debemos ayudar en facetas defensivas y cuando lo tengamos, debemos ser capaces de atacar” comentó el preparador, quien no se mostró excesivamente preocupado por la faceta goleadora de su equipo. “Somos uno de los equipos que más goles mete de la competición. Ahí no tenemos problemas. Lo que nos preocupaba era los goles encajados. Somos el tercer equipo de la categoría con más goles recibidos”, recordó.

El técnico lamentó que su equipo vuelva a jugar un partido a las 14:00 horas, horario que aseguró no favorece “el espectáculo futbolístico” e “iguala a los equipos”. “Qué le vamos a decir a la gente. A esa hora comen las familias. Llevo entrenando al Villarreal 14 jornadas y en cinco de ellas hemos jugado a esa hora. Lo aceptamos y vamos a luchar por conseguir por primera vez en toda la temporada la segunda victoria consecutiva”, argumentó.