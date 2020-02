Una vuelta exitosa para el mariscal

Volvió el káiser. Germán retornó al once titular de Diego Martínez tras cumplir sanción el pasado fin de semana. Su actuación dejó más que claro porque se le echa de menos cuando falta. El zaguero jugó un excelente partido en el que no concedió nada a los arietes blanquiazules. Volvió a ver una tarjeta amarilla. Sus numerosos despejes al final del choque fueron fundamentales para repeler los intentos del Espanyol para sacar un punto de Los Cármenes.

El arranque de partido del ‘6’ rojiblanco fue correcto. El central acompañó la salida del balón y apenas tuvo que emplearse en defensa, pues no se sucedían llegadas pericas. En la jugada del penalti sobre Raúl de Tomas fue de los jugadores que protestó con más energía, pues es su papel como uno de los capitanes del equipo. El gaditano no podía creer que de nuevo el VAR no hiciese justicia para el Granada.

Algunos balones parados buscaron su testa, pero no tuvo la fortuna de poder rematar alguno. Durante los buenos minutos del Espanyol tuvo que emplearse a fondo en sus duelos con Calleri, que fue su pareja de baile principal durante el encuentro.

Al arrancar la segunda mitad vio su octava amarilla del curso. Fue su única falta del partido, pero es cierto que pateo, sin querer, la cara de Jonathan Calleri, por lo que en esta ocasión la amonestación fue justa. El gol de Carlos Fernández dio pie a la reacción del Espanyol, que se vio con el zurrón de puntos vacío. Germán realizó algunos cortes imperiales para cortar situaciones de peligro en el área de Rui Silva.

Seguridad aérea

En los minutos finales, el zaguero andaluz dio un ‘clinic’ de posicionamiento en envíos rivales al área. El cuadro de Abelardo optó por centrar balones al área en búsqueda del empate, pero Germán sacó con su testa numerosos balones. Su participación fue vital para vivir los minutos finales del choque con una tranquilidad relativa.

El mariscal rojiblanco volvió a jugar y fue parte de un triunfo que acerca un poquito más la permanencia en Primera División. La temporada de Germán, debutante en Primera División, está siendo de ensueño, que todo siga igual para el central, que siempre que juega cumple.