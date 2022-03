Fallece William Hurt, ganador del Oscar por 'El beso de la mujer araña' y el General Ross en el Universo Marvel

William Hurt, ganador del Oscar por su interpretación en 'El beso de la mujer araña' y protagonista de 'Hijos de un dios menor' falleció el domingo a los 71 años de edad. El actor sufría de un cáncer de próstata terminal con metástasis desde hace cuatro años. Su hijo Will anunció que "ha muerto de forma pacífica, rodeado de la familia y de causas naturales".

Nacido el 20 de marzo de 1950 en Washington D.C. el actor estadounidense habría alcanzado los 72 años este domingo. William Hurt se interesó por las artes dramáticas en la adolescencia y abandonó los estudios de teología para dedicarse a la interpretación. El primer gran papel por el que es recordado en el cine es el de Eddie Jessup en 'Un viaje alucinante al fondo de la mente' ('Altered States').

La carrera del exitoso actor quedó marcada por el premio Oscar a mejor actor por su interpretación en 'El beso de la mujer araña' ('The Kiss of the Spider Woman'). Además también sería nominado por sus dos siguientes películas: 'Hijos de un dios menor' ('Children of a Lesser God') y 'Al filo de la noticia' ('Broadcast News').

La siguiente nominación de la Academia llegaría en 'Una historia de violencia' en 2006, después de haber pasado por otras películas exitosas como 'El turista accidental', 'El doctor' e 'Inteligencia Artificial'. En los últimos años ha participado en la segunda temporada de 'Daños y perjuicios', que le valió la nominación a mejor actor de reparto en los Emmys y en los Globos de Oro, también un reciente papel en 'Goliath'.

Además, el veterano actor tuvo una presencia constante en las películas corales del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde su primera aparición en 'El increíble Hulk' (2008) William Hurt ha sido un habitual entre los vengadores interpretando al icónico General Ross. Recientemente participó en 'Viuda Negra' (2020) y en la serie animada de Marvel en Disney+, 'What If'.