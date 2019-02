"Ahora mismo no está asegurada la supervivencia de la OCG". Así de rotundo se ha mostrado el presidente del comité de empresa de la orquesta, Jaume Esteve, cuando se le ha preguntado por el futuro próximo de la formación. El primer paso para enmendar el desaguisado, cree Esteve, es "sanear la deuda millonaria": "Vamos a pagar primero a entidades bancarias, proveedores y a solistas y directores invitado".

La plantilla, ha reconocido el músico, se ha mostrado "preocupada" ante la elección del nuevo gerente. "No me sirve de nada que los candidatos vengan con un proyecto espectacular si la orquesta no se puede permitir nada. ¿Les han informado a los tres finalistas de la situación precaria?", se ha preguntado el presidente del comité de empresa de la OCG, cuyo presupuesto para 2019 "aún no se ha debatido".

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha planteado esta mañana en el Ayuntamiento la celebración de "una comisión extraordinaria" de cultura para abordar la compleja situación de la OCG. Para Gutiérrez, "lo urgente es sanear la deuda -millonaria- y garantizar que las aportaciones fijas anuales de las instituciones del Consorcio Granada para la Música -Junta, Ayuntamiento y Diputación- cubran los gastos corrientes de la orquesta".

La portavoz de la formación también ha propuesto posponer la selección del gerente hasta la próxima temporada. "Las bases no hacían referencia a esta situación económica deficitaria, ni informaban ni requerían a los aspirantes que dieran respuesta a la misma en sus propuestas para el puesto", ha señalado. "Un cambio de gerencia ahora, en las circunstancias en las que se encuentra la OCG, generaría aún más inestabilidad", ha advertido Gutiérrez.

La situación es tan grave, ha contado la concejal de Vamos Granada, que la Asociación de Amigos de la OCG, que ya asumía el pago de los trajes, ha empezado a pagar las partituras. "Hay algunos colaboradores que han rechazado a la orquesta porque cobran a dos años vista, los instrumentos están oxidados, no se puede hacer frente a las sustituciones...", ha enumerado.

El portavoz en el Ayuntamiento de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, ha preguntado durante la comisión de cultura por la exclusión del actual gerente interino Günter Volg del concurso público. "Hizo una declaración jurada donde decía no reunir los requisitos", ha explicado la concejala de Cultura, María de Leyva. En concreto, los cinco años de experiencia en tareas de dirección, coordinación, administración y ejecución de proyectos culturales de relevancia.

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Lorena Rodriguez, ha planteado "una reforma estructural", ya que la orquesta no puede asumir la "carga financiera" actual. "Esto es fruto de una mala gestión. Si la OCG no soluciona sus problemas económicos el agujero seguirá creciendo. No podemos darle la espalda a uno de los símbolos culturales de la ciudad", ha criticado.