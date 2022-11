Ana Müshell reflexiona sobre el temor a través de la figura de Alejandra Pizarnik

Ana Müshell (Jerez de la Frontera, 1989), artista e ilustradora, presenta en Granada el viernes 3 de noviembre su nueva novela publicada por el Grupo Editorial Lumen, Maldita Alejandra. Una metamorfosis con Pizarnik en la librería Inusual. En esta nueva entrega, redacta un diario íntimo en torno a la vida de Alejandra Pizarnik, ya que la protagonista de la historia, en pleno episodio a agorafobia, decide sumergirse en la enigmática vida de la poeta, en cuyos diarios y poemas encuentra las palabras exactas para describir sus temores.

La autora ha publicado su trabajo en medios como Vogue, GQ y Cinemanía y ha colaborado con numerosas marcas. Tras autoeditar los fanzines Pömelo (2013), Me parece sexy (2016), Vía de escape (2017), Aquí dentro (2018) y Sadness Motel (2018), publicó la novela gráfica Pink Mousse (2017) y la biografía Patti Smith. She has the power, e ilustró la novela gráfica de Henar Álvarez La mala leche (2021). Maldita Alejandra. Una metamorfosis con Alejandra Pizarnik es su último libro.