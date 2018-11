"Tenemos la autocensura a flor de piel"

"Malo, malo, malo eres. / No se daña a quien se quiere, no. / Tonto, tonto, tonto eres. / No te pienses mejor que las mujeres". María Nieves Rebolledo Vila (Valencia, 1978), más conocida como Bebe, plantaba cara a los maltratadores y a la violencia machista con la canción Malo a mediados de 2004. Aquel tema, incluido en su trabajo debut Pafuera telarañas, la catapultó a la fama y le hizo cruzar más tarde el charco para recoger el Grammy Latino al artista revelación. Tres lustros después, la cantante valenciana se encuentra preparando un disco de ritmos latinos. Mientras, se despide del tour Cambio de piel, cuyo fin de gira arranca hoy en la sala granadina El Tren.

-Se despide mañana de su disco Cambio de piel en Granada. ¿Le da pena decir adiós a un trabajo tan íntimo y hondo?

-No. Cuando un músico se plantea un fin de gira es porque cierra una etapa. Algunas canciones del disco las seguiré tocando aunque luego cambié de formato en mi próxima gira. Cuando uno cierra puertas abre otras.

-¿Qué le motivó a publicar este trabajo?

-Cambio de piel fue precisamente eso: un cambio de piel. Después de vivir una serie de situaciones, a nivel profesional y vital, muy fuertes me decidí a sacar esto.

-También aprovechará para presentar su último single, Corazón, un reguetón muy pegadizo. ¿Por qué durante tanto tiempo nos ha avergonzado decir que escuchamos reguetón?

-(Ríe). A veces los prejuicios no nos dejan ver más allá. Esto ocurre en la música y en nuestra vida diaria. La gente se ha dado cuenta que no puede juzgar todo bajo el mismo rasero. El reguetón es un ritmo musical. Luego lo que tú cuentes en él depende mucho de quién haga el reguetón y cómo lo haga.

-Claro. El problema surge cuando un gran número de canciones de reguetón tienen letras machistas. Por suerte, hay muchas mujeres que están sacando canciones con letras muy cañeras.

-También hay cantantes de reguetón en Puerto Rico que dicen en sus canciones: “Tú no puedes tratar así a tu mujer”. Lo maravilloso es que la música traspasa prejuicios, fronteras. Además creo que las letras no se deberían tomar al pie de la letra.

-¿A la hora de componer, se autocensura más ahora que vivimos en la llamada era de la corrección política?

-Sí. Tenemos la autocensura a flor de piel (ríe). Uno tiene que tener cuidado. A mí lo que me encanta es que el público haga suyas las canciones. A mí me pasa con otros cantantes.

-¿Cuándo sacará nuevo álbum? ¿Los ritmos latinos estarán presentes?

-Saldrá a finales del año que viene. Ya tengo varias canciones preparadas. Corazón tiene mucho que ver con lo que sacaré próximamente. Los ritmos latinos van a reinar en mi disco. Estoy trabajos con Tainy, que le ha producido el último disco a Bad Bunny. Es un chico estupendo. Jugaremos con todo lo que me pida el corazón.

-¿La gente debería criticar menos y bailar más?

-Deberíamos escuchar la música sin tanto prejuicio y dejándonos llevar. La música te hace reír, te hace llorar... Te provoca muchas emociones. Eso es lo más importante.

-El domingo da un concierto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo se cura el machismo?

-Ojalá tuviera la medicina. Eso es trabajo de todos. La educación es la clave. La educación que damos a nuestros hijos es la raíz. Ellos son el futuro.

-¿Alguna se ha sentido atacada en la industria de la música por ser mujer?

-Cuando he sido atacado lo he ignorado. No le he dado demasiado importancia y he seguido haciendo mi trabajo. Cuando le das importancia a quien no debes lo subes de nivel.

-El movimiento MeToo y el feminismo están a la orden del día. Usted en 2004 ya luchaba contra la violencia machista con canciones como Malo. ¿Qué es para usted ser feminista?

-Ya lo he explicado más de una vez (ríe). Hablemos de mi libro, Borja, que me voy a cantar a Granada. Se le corta a ratos el teléfono.

-¿Me escucha bien?

-Me quedo hablando sola.

-Ya vuelve el sonido. ¿Cree que el feminismo tiene tantas lecturas como personas hay en el mundo?

-Lo que necesitamos es alcanzar la igualdad. Cada día estamos más cerca. Se han dado muchos pasos hacia delante. Mira donde trabajo yo y donde trabaja usted. A veces retrocedemos. No tenemos que olvidarnos que si hemos conseguido avanzar ha sido gracias a la complicidad de muchos hombres. Debemos luchar en equipo. Uno sólo no puede. Tenemos que educar a nuestros hijos en la igualdad y enorgullecernos de nuestras diferencias biológicas.

-Coprotagonizó una de mis películas favoritas, Al sur de Granada. ¿Le gustaría volver a hacer cine?

-Me acuerdo mucho del rodaje en las Alpujarras. Son maravillosas. Claro que me gustaría. Hay gente brillante haciendo cosas en el cine en España. Sólo necesito cuadrar mis horarios. Una directora argentina me ofreció hacer una película, pero me pillo sacando el último disco y no pude.