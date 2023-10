Belén Ortega da a luz a la hija de Wonder Woman

Los seguidores de Wonder Woman se llevaron una grata sorpresa en el especial #800 de la superheroína con la aparición de Trinity, un nuevo personaje, presentado como la hija de amazona en una línea de tiempo futura, que puede o no ser parte de la continuidad principal de DC. Ese cariño será correspondido por parte de DC el próximo año con la publicación de Trinity Special #1, donde se desarrollará la historia del personaje, con guiones Tom King, junto al arte de Daniel Sampere y la granadina Belén Ortega.

Según informa Popverse, este especial de tomo único y sin fecha de publicación en España, contará la historia de Trinity (también conocida como Lizzie) cuando era niña, al mismo tiempo que insinúa lo que le espera a este nuevo personaje en su futuro. Por su parte, la descripción oficial de DC menciona también a sus "niñeras super hijo".

Además de este especial, Ortega realizará una de las portadas alternativas junto a otro granadino, Jorge Jiménez, también habitual de DC, además de Mitch Gerads y Evan Shaner.

Lizzie no es la primera hija de un superhéroe que presenta DC. Hemos visto casos similares con personajes como Damian Wayne / Robin, hijo de Batman y Cassie Sandsmark (Wonder Girl) o Superboy / Jonathan Kent, el vástago de Superman y Lois Lane. Unos jóvenes héroes que, pese a todo, aparecieron por primera vez en 1965, por lo que ya suman más de 40 primaveras. Sin embargo, no fue hasta principios de la pasada década cuando estos héroes se independizaron en su propio número, con la participación, de nuevo, de Jorge Jiménez, junto a Peter J. Tomasi.

La irrupción de Trinity también es vista por muchos como la llegada de una nueva Liga de la Justicia, con las versiones más jóvenes de Superman, Batman y Wonder Woman, lo que serviría también como puerta de entrada para nuevas generaciones de lectores, avivadas en parte también por el éxito de las series y películas de superhéroes.