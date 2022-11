La Junta dispone de 15 millones de euros de Europa para trasladar la Biblioteca de Andalucía a otro edificio en Granada

La Biblioteca de Andalucía tendrá nueva sede en Granada y ya cuenta con 15 millones de fondos europeos para la adaptación o construcción del nuevo edificio. Se trata de una partida para la convocatoria de 2021 a 2027, por lo que no hay urgencia en la ejecución pero sí la firme determinación de hacerlo cuanto antes. "Hay un plazo importante para poder iniciar esa actuación. En ese aspecto no hay preocupación". Así lo ha anunciado a este diario el delegado de Turismo, Cultura y Deporte en Granada, Fernando Egea, quien señala se aún se están barajando varios espacios para albergarla. "Hasta que no se concrete no podemos hacerlo público".

El antiguo Hospital Clínico fue uno de los nombres que sonó con más fuerza para convertirse en sede de la institución cultural autonómica, pero finalmente el inmueble titularidad de la Universidad de Granada parece que no se destinará a este fin. La cuantía de la aportación de los fondos comunitarios mantiene abierta la opción de la rehabilitación y hace cobrar fuerza la opción la edificación de un nuevo edifico. "Lo único que se puede afirmar es que estará en la ciudad y se tratará de un sitio que sea de fácil acceso. Lógicamente tiene su singularidad adaptar uno existente, pero no es un proceso complejo", cuenta Egea sobre la dicotomía obra nueva o edificio patrimonial.

Además de la nueva sede, un proyecto pospuesto desde hace 34 años, la Junta de Andalucía contempla incrementar la inversión en esta infraestructura para la catalogación retrospectiva de fondos procedentes de donaciones, la compra de armarios o la digitalización de recursos tanto de prensa histórica como de las monografías antiguas de autores o temática andaluza

En una reunión celebrada a mediados de septiembre de este mismo año, la Junta de Andalucía ha garantizó que la Biblioteca de Andalucía seguirá en Granada y tendrá una sede diferenciada y propia a través de un nuevo impulso al proyecto para relanzar las futuras inversiones en la institución. Así lo corroboraron el director general de Patrimonio Documental y Bibliográfico, Juan Cristóbal Jurado, tras una reunión en el Centro de Documentación Musical de Andalucía (CDMA) con el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Fernando Egea, y el director de la Biblioteca de Andalucía, Javier Álvarez.

El encuentro sirvió para abordar las futuras inversiones en la Biblioteca de Andalucía, que incluirían una nueva sede diferenciada a la actual y propia, así como cuestiones relacionadas con el CDMA. En este sentido, Jurado explicó que la Junta ha insistido a la Comisión Europea para contar con una dotación individualizada para la nueva sede de la Biblioteca de Andalucía, una actuación contemplada en su programación que incluye rehabilitar un edificio o construirlo.

El traslado de la Biblioteca de Andalucía a las dependencias del antiguo Hospital San Cecilio de la capital granadina fue una propuesta del equipo de Gobierno socialista, que llegó anunciar un proyecto que esperaba ser licitado en 2019, tras un acuerdo entre la Universidad de Granada y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Así lo indicó en declaraciones a los periodistas el entonces consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, en referencia a estas instalaciones de unos 10.300 metros cuadrados con los que la Biblioteca de Andalucía podría "duplicar la oferta" que hoy presta en su sede de la calle Profesor Sainz Cantero. Incluso Susana Díaz, se comprometió cuando era presidenta a aportar cinco millones para la adaptación del edificio del clínico.

El proyecto no arrancó en la fecha anunciada y el nuevo delegado de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio Granados, advirtió en abril de 2019 que "los problemas jurídicos" que arrastran los terrenos abrían la puerta a que se que se consideraran otras alternativas.

Petición histórica

La nueva sede de la Biblioteca de Andalucía, que comparte espacio con la Biblioteca Pública Provincial, es una demanda histórica de la capital a nivel de infraestructuras culturales. El director de la Biblioteca de Andalucía, Francisco Javier Álvarez, ha señalado en diversas ocasiones los problemas de espacio y la difícil "viabilidad" de las dos bibliotecas juntas, pese a la convivencia pacífica y la cooperación entre los dos espacios. Uno de los principales dilemas es que faltan estanterías dado que la de Andalucía recibe todo el depósito legal y la Pública acoge las novedades editoriales, lo que va saturando los fondos y dejando poco margen a los archiveros de las bibliotecas.

Además, la Biblioteca de Andalucía se ha considerado siempre uno de los pilares sobre los que sustentar la supuesta entidad de Granada como capital cultural, una opción que ahora se vislumbra con el horizonte de la candidatura hacia 2031. En este sentido, la formación de Vamos Granada criticó recientemente la situación provisional de la Biblioteca de Andalucía en una ciudad que ostenta el título de Ciudad Literaria de la Unesco desde 2014 y que está pujando por ser la capital europea de la cultura, y reclamó al Ayuntamiento y a la Junta que concretaran el nuevo solar para la biblioteca.