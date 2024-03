La Buena Nueva: "Volver a Granada es una mezcla entre emoción y temor a que se convierta en la Comala de Sabina"

Hoy se presenta Presente, de la banda sevillana La Buena Nueva. Será en la sala Rockanrolla, que tanto apuesta por los jóvenes creadores. Es un banda de indie con una dilatada experiencia por parte de cada uno de los músicos que la conforman pero que juntos, confían en que Presente tenga un largo recorrido. Su sonido cuidado y el gusto que atesoran son garantía de una velada muy especial en Granada, una ciudad a la que vienen con toda la ilusión que da tener un trabajo inédito con un sonido y un directo de lo más cuidado. Conversamos con David, Carlos y Máiquez.

Habladnos un poco de vosotros

(David) La Buena Nueva somos una banda de indie, afincada en Sevilla. Nace después de seis años desde mi último trabajo en solitario como fdez y algunos más desde el último con banda (Evil Evans), porque decidí que quería volver a compartir ensayos, grabaciones y directos con una banda, con sus discusiones, sus risas, sus “desesperos” y sus momentos mágicos, todo juntito, que no falta de ná. Así que con un puñado de canciones, y mientras montaba el LP con la producción de mi gran amigo y admirado Pachi García ALIS, fui engañando a algunos incautos... y cayeron en la red viejos amigos y compañeros de anteriores proyectos, como Alberto Cruz o Javi Pulido, y nuevos descubrimientos, como Carlos Máiquez y Carlos A. Refolio. Terminamos el LP, nos lanzamos a presentarlo en directo el pasado junio en Sala X, y después de moverlo por diferentes plazas… aquí estamos!

Qué presentáis el sábado

(David) El sábado estaremos en Rocknrolla presentando nuestro LP Presente, y algunas cositas más de trabajos anteriores. Son canciones con las que buscamos emocionar desde la sencillez, intentado crear letras cuidadas y melodías eficaces... y que en directo presentamos con toda la ilusión de creer en nuestro trabajo, y ver cómo responde la gente.

Su relación con Granada

(David) A mí Granada me fascina, no es peloteo, siempre digo que yo en Granada no hubiera acabado la carrera, pero esta se la dejo a Carlos, nuestro granadino preferido.

(Máiquez) Soy nacido y criado en Granada, exiliado por estudios a Sevilla con 18 años y al final acabé haciendo vida allí. Ahora vuelvo a ver a la familia cuando puedo, generalmente menos de lo que me gustaría. Granada es siempre la evocación de la felicidad y el ansia por descubrir y vivir. Mi adolescencia e inicios de adultez han sido entre pubs de Pedro Antonio y el subterráneo de la Vogue. He mamado el indie de Los Planetas, Lori, Pájaro Jack, Vetusta Morla y tengo como referente artístico al gran Lapido. Para mí volver a Granada a presentar nuestras canciones es una mezcla entre emoción y temor a que se convierta la Comala de Sabina.

(Carlos) Pues la verdad, no he estado muchas veces en Granada, pero de todas guardo recuerdos muy intensos y especiales. Nunca he vuelto indiferente de esta ciudad, siempre me ha marcado de una manera u otra. Mi penúltima visita fue para ver en el mismo fin de semana a dos de mis referentes musicales: Nacho Vegas y McEnroe.

En qué momento artístico se encuentran

(Máiquez) Sigo yo que ya he cogido carrerilla. Estamos moviendo las canciones que hemos mencionado antes, del LP de debut. Y como comentaba David, actualmente estamos a las puertas de presentar un nuevo EP (grabado y producido en Baeza por el maestro y amigo Pachi García) que tendrá la comunicación y los problemas derivados de su ausencia como hilo conductor. Por otro lado, siempre tenemos un puñado de temas pendientes de ser cincelados y tomar forma. Mientras tanto van surgiendo ideas, conceptos y letras que van quedando en la línea de salida para llegar a ser canciones. Estamos de pleno en la rueda creativa y con muchas ganas de tocar. Esperamos estar pronto de vuelta presentando el EP y más cositas,

Alguno de sus temas favoritos y por qué

(David) Uf, no me hagáis responder a eso, ¡socorro!

(Máiquez) Para mí, la Levedad. Te pone en primera persona ante una enfermedad que amenaza tu vida. Es un tema universal y la canción tiene una oleada de matices que te hacen bajar y subir para terminar en una cresta vitalista.

(Carlos) Para mí, uno de los mejores temas que tenemos y con los que mejor nos lo pasamos en el escenario es Zumo de naranja. Es una canción de un proyecto anterior de David que no está en el LP Presente, aunque se puede ver una versión en vivo en YouTube mediante un enlace que tenemos en nuestras redes sociales. Aunque, por supuesto, lo mejor es que vengáis a escucharlo en directo al Rocknrolla

¿Algo que añadir?

(David) Pues... que estamos deseando veros el sábado en Rocknrolla y estad atentos al nuevo lanzamiento, en las próximas semanas, tendréis noticias fresquitas en nuestras redes @somoslabuenanueva