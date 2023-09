El Bus de OT llega a Granada para adentrar a los fans al universo de Operación Triunfo

Muchos recordarán como si fuera ayer mismo el vestido que llevaba Amaia durante la electrizante y mágica actuación de 'Shake it out', sonreirán al ver unos sanjacobos o no podrán evitar sentir emoción al escuchar eso de "...a tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar...", "Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar. Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad. Llegamos con las maletas y una meta que alcanzar. Y una caja de canciones que no dejan de sonar..." o el más reciente "Por las calles suena el eco del valor. En cada rincón un poeta en silencio, se despierta con el ritmo del tambor.Somos lucha, somos arte, somos la revolución...". Operación Triunfo, el talent musical por excelencia, está de vuelta, se traslada este año a Prime Video y trae muchas novedades. Entre ellas el Bus de OT, un autobús escolar de estilo americano que se encuentra de ruta por distintas ciudades españolas y que este lunes recalará en Granada para sorpresa de los seguidores del formato.

Los fans podrán recordar los momentos más icónicos del programa durante sus más de 20 años de historia y disfrutar de la colección de recuerdos de las anteriores ediciones, así como de un photocall para inmortalizar su visita. De entre los objetos emblemáticos que se podrán ver en la instalación destacan una réplica del icónico vestido de lentejuelas que Amaia lució en la novena gala cuando interpretó Shake it out, una de las primeras camisetas oficiales con la cara de David Bisbal, el disco de la primera edición de Operación Triunfo, una reproducción de los polémicos sanjacobos escondidos por Aitana, y la mascota oficial de OT, Konfuso, que se estrenó en 2003, entre otros.

Además, en el exterior del bus, los que se acerquen hasta los paseíllos universitarios, frente a la plaza del pabellón Universiada, podrán participar en actividades adicionales para ganar entradas dobles para asistir como público a las galas en directo, además de merchandising exclusivo.

Los más intrépidos podrán batirse en un duelo musical para ganar el derecho de girar una ruleta con muchas sorpresas. Por otro lado, en colaboración con Prime Student, los fans tendrán también la oportunidad de ganar tarjetas regalo de Amazon demostrando sus conocimientos sobre la historia de Operación Triunfo y los beneficios de Prime Student, que incluyen acceso a las películas y series más populares en Prime Video, envíos rápidos e ilimitados, millones de canciones y podcasts sin anuncios en Amazon Music, almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos y mucho más.