Cuatro granadinos entre los seleccionados para la última fase para entrar en Operación Triunfo 2023

María Alaminos, Paul Thin, Dena y Violeta Hódar son los cuatro granadinos que han conseguido pasar a la fase final de los casting de la nueva edición de Operación Triunfo, el talent musical que se traslada este año a Prime Video. Granada, Almuñécar, Armilla y Motril unidos por la ilusión de sus cuatro vecinos que tendrán que convencer al jurado en la prueba final que se realizará el próximo 2 de octubre en Barcelona y de donde saldrán los 18 que vayan a la gala cero de la nueva edición de 'OT 2023'.

Para llegar hasta aquí, María, Paul, Dena y Violeta han tenido que pasar por dos fases previas en los casting realizados en Málaga, en el caso de los dos primeros, Valencia y Madrid, en el caso de la de Motril. Aunque no todos los seleccionados llegarán a la fase final. Tal y como sucedió en pasadas ediciones, ahora comienza un periodo de reflexión en el que los encargados de realizar el talent musical analizaran a todos los finalistas y realizarán una criba final que serán, ya sí, los que se presenten el próximo octubre a la Ciudad Condal.

Durante sus presentaciones, María Alaminos, 20 años, de Almuñécar, ha explicado que es estudiante de Ciencias Ambientales en la Universidad de Granada, y ha asegurado que le gustaría entrar en la Academia, "además de por todo lo que te llevas por el aprendizaje". La joven sexitana es cantautora y tiene varias canciones publicadas en redes sociales como 'Júpiter' o 'Utopía'.

En el caso de Paul Thin, 20 años, Armilla, es estudiante de Comunicación Audiovisual, ha indicado durante el proceso de selección que "empecé a cantar antes que hablar, iba por mi casa con dos años cantando la 'Camisa Negra' de Juanes", ha señalado que le gustaría entrar en la Academia para seguir aprendiendo en la música y porque "creo que me puede dar algo, ya no solo a aprender a crecer como artista, sino a crecer como persona". Paul cuenta con varias canciones publicadas en plataformas de streaming como 'Lola' o 'La Camarera'. No es la primera vez que se presenta a un concurso musical, ya que en 2021 fue ganador de Tierra de Talentos , el talent show de Canal Sur.

Dena, 22 años, es de Granada aunque lleva cuatro años viviendo en Málaga donde ha estudiado el doble grado de Arte Dramático y Artes Escénicas. Se ha presentado en el casting de Valencia ya que había ido a pasar unos días de vacaciones con los padres y "ya que estaba el casting de OT no podíamos perder la oportunidad". Cuenta con varias canciones publicadas en plataformas digitales.

El círculo de granadinos lo cierra Violeta Hódar. La motrileña de 22 años que acaba de terminar la carrera de Comunicación en la ESCO de Granada, es además la última aspirante de todos los casting que se han realizado, en conseguir el beneplácito del jurado. Ha explicado que lleva toda la vida metida dentro del mundo de la música, "estuve en el Conservatorio desde los 8 a los 18 años, mi instrumento principal era el clarinete, aunque ya lo cojo poco". Es la segunda vez que Violeta se presenta a Operación Triunfo, ya en 2020 se quedó en la última fase a las puertas de entrar en la Academia.

En total, 13.067 personas se han presentado a las audiciones de Operación Triunfo que se han celebrado en nueve ciudades de España. (Madrid, 3.048 personas; Sevilla, 1.630; Málaga, 1.382; Las Palmas, 548 Valencia, 2.182; Bilbao, 712; Santiago, 656; Zaragoza, 842; Barcelona, 2.067).

El programa se estrenará a finales de este año en exclusiva en Prime Video en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica y será presentado por Chenoa.