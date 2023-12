Cami y Morat: los invitados de la Gala 3 de 'OT 2023'

A falta de unas horas para que de comienzo la Gala 3 de Operación Triunfo, el programa ha anunciado que Cami, la compositora y cantante chilena de pop, formará parte del jurado de OT 2023 junto a Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero. La de 'Querida Rosa' o 'La Despedida', que se dio a conocer en 'The Voice' de Chile, será la encargada, junto al resto del jurado, de escuchar y valorar a los concursantes tras sus actuaciones.

De esta forma, Prime Video ha avanzado a través de sus redes sociales que al igual que en la Gala 2 Vanesa Martín, era el cuarto miembro del jurado de la noche de Operación Triunfo, en esta ocasión la responsabilidad recaerá sobre la chilena.

Además, Morat, la banda colombiana que este mismo fin de semana estuvo de concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, se subirá al escenario de Operación Triunfo para deleitar con una de sus canciones al público y espectadores.

La Gala 3 de OT 2023 promete estar cargada de sorpresas y emociones. Los participantes se enfrentarán se despedirán de otro de sus compañeros -Omar o Álex Márquez- y los tres granadinos -Paul, Violeta y Denna-, así como los vecinos de Armilla, Ogíjares y Motril estarán atentos a todo lo que pase durante la noche a la espera de que se salven y continúen una semana más sin preocupaciones dentro de la Academia.

Durante el programa sonará el mítico 'Dime' de Beth, que además este año está de 20º aniversario. La Gala 3 de Operación Triunfo unirá musicalmente a Violeta y Chiara con el 'I Kissed a Girl' de Katy Perry, algo que ha sido muy aplaudido en redes por las ganas de escuchar juntas; Paul se unirá a Lucas y Cris para interpretar el 'Back For Good' de Take That; y Denna, la tercera granadina, defenderá junto a Salma el exitoso 'Péiname Juana' de La Plazuela.

Otras canciones que sonarán serán 'Ladrona' de Morat, a cargo de Álex Márquez; 'La canción más hermosa del mundo' de La Oreja de Van Gogh, por Omar; por su parte, Naiara defenderá 'Tómame o déjame' de Mocedades; Martin y Ruslana cantarán también por LODVG su 'Inmortal'; Juanjo, Álvaro y Bea cantarán el 'Unholy' de Sam Smith y Kim Petras.