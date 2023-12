La Plazuela, Katy Perry o Mocedades: las canciones que sonarán en la tercera gala de OT 2023

Tras vivir la primera expulsión, visualizar las actuaciones de la Gala 2 y poner a otros dos concursantes en la palestra -Omar y Álex-, los concursantes de Operación Triunfo 2023 ya conocen cuales serán las nuevas canciones que tendrán que preparar durante la semana para defenderlas el próximo lunes ante el jurado y evitar así la nominación que trunque el sueño de seguir dentro de la casa, y en el caso de los nominados defender su permanencia en la casa.

Un reparto de tema que trae consigo al primer solista, además de los dos nominados, y que escucha las peticiones de la audiencia para juntar a dos de sus concursantes con una canción que apunta maneras para ser una de las grandes actuaciones de la noche. Además, otras dos concursantes cantarán al ritmo de Nitro y El Indio para contagiar a todo el público con una de las canciones que más han sonado a lo largo y ancho del país en general, pero muy particularmente de la propia provincia.

En total nueve canciones, entre los tres duetos, las dos propuestas de los nominados, los dos tríos, una canción en solitario y la canción grupal que Martin, Paul Thin, Violeta, Bea, Chiara, Ruslana, Juanjo, Salma, Lucas, Álex Márquez, Naiara, Omar, Cris, Denna y Álvaro Mayo tendrán que defender. Tras el 'Alright' de Supergrass los concursantes tendrán que defender el 'Dime' de Beth, que además este año está de 20º aniversario.

La Gala 3 de Operación Triunfo unirá musicalmente a Violeta y Chiara con el 'I Kissed a Girl' de Katy Perry, algo que ha sido muy aplaudido en redes por las ganas de escuchar juntas; Paul se unirá a Lucas y Cris para interpretar el 'Back For Good' de Take That; y Denna, la tercera granadina, defenderá junto a Salma el exitoso 'Péiname Juana' de La Plazuela.

Otras canciones que sonarán serán 'Ladrona' de Morat, a cargo de Álex Márquez; 'La canción más hermosa del mundo' de La Oreja de Van Gogh, por Omar; por su parte, Naiara defenderá 'Tómame o déjame' de Mocedades; Martin y Ruslana cantarán también por LODVG su 'Inmortal'; Juanjo, Álvaro y Bea cantarán el 'Unholy' de Sam Smith y Kim Petras.