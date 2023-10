La Universidad crea la Cátedra Miguel Ríos para impulsar las músicas populares urbanas

La Área de Música de la Madraza contaba hasta esta semana con dos epígrafes en los que aglutinar sus actividades: el Grupo de Estudios Flamencos, para todo lo relativo a este género, y la Cátedra Manuel de Falla, para todo lo demás. Desde ahora contará con uno a través del programar propuestas, la Cátedra Miguel Ríos, que englobará todo lo relativo a músicas populares urbanas. El espacio V Centenario de la Universidad de Granada acogió este pasado jueves la presentación de la propuesta, que contó incluso con un pequeño concierto del roquero granadino.

La coordinadora del Área de Música y subdirectora de Extensión Universitaria, Marina Hervás, señala la importancia de contar con "epígrafe" específico para ofrecer propuestas vinculadas al tema, desde conferencias hasta conciertos de este tipo de músicas "que tienen mucha presencia en la vida de la gente pero todavía están buscando su espacio en la académica". En ese sentido, subraya que la universidad española va a la zaga de la anglosajona, donde empezó mucho antes el estudio de esos géneros que surgieron en el siglo XX al abrigo de las grandes ciudades. "En músicas populares urbanas puede enmarcarse todo desde rock o incluso desde el blues hasta la actualidad".

La investigadora señala la diferencia entre música popular, término que suele hacer referencia al folclore, la tradición oral y el entorno rural, mientras que música popular urbana enmarca géneros que nacen en muchos casos vinculados a una ciudad. En ese sentido cita como ejemplos el punk y Londres; el grunge y Seattle y la electrónica y el tecno y Detroit.

Son también géneros "muy vinculados a la tecnología", no tanto por los instrumentos como por los procesos de producción. Además, en la mayoría de los casos no exigen a sus músicos una formación reglada. "El punk siempre ha defendido su amateurismo, no en vano su lema era: hazlo tú mismo", comenta Hervás, quien destaca también la facilidad de acceso como otra de sus características determinantes.

Muchos de estos factores han sido los que han propiciado el rechazo de la Musicología tradicional a las investigaciones académicas sobre el tema. "En la Universidad de Granada solo hay una asignatura que impartimos mi compañero Pedro Ordóñez Eslava y yo", refiere sobre materia que comparte con el responsable del Grupo de Estudios Flamencos.

Marina Hervás será la encargada de la programación de esta nueva cátedra, aunque contará con la colaboración de la Fundación Miguel Ríos en materia en aspectos como asesoramiento o cofinanciación, aunque los puntos concretos están aún por definir dada la novedad de la iniciativa.

Colaboración

La cátedra es furto del acuerdo que firmó la anterior rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez. Fue en mayo de 2022 cuando Aranda firmó lo la nueva fundación, entidad presidida por el cantante Miguel Ríos y cuyos objetivos son, fundamentalmente, dos: la promoción y difusión del rock y las músicas urbanas como actividades culturales de calidad y la promoción de las causas de los más desfavorecidos, especialmente los discapacitados, los migrantes y los que más sufren la desigualdad social.

En el acto de puesta en marcha de la fundación, han participado la rectora justificaba la firma en la similitud de los objetivos. "Somos una institución fuertemente comprometida con el mundo de la música”. Entre los fines de la Fundación se encuentran: promover e impulsar el rock y las músicas urbanas como realidad de ocio creativo conectada a la cultura de calidad, la promoción solidaria de las causas de los más desfavorecidos en un triple enfoque discapacidad, migraciones y desigualdad socio-económica, ejercida desde los principios de defensa de los derechos humanos, igualdad de la mujer y respeto al medio ambiente, promover y difundir el conocimiento, estudio e investigación de la música y la cultura rock, partiendo de la figura Miguel Ríos y su aportación como hilo conductor, relacionado con las músicas urbanas a nivel internacional así como dar continuidad a los valores trasmitidos por él a lo largo de su carrera artística.

Para dar cumplimiento a esos fines, se proyectarán actividades diversas, entre las que se encuentran: actividades culturales de impulso al rock y las músicas urbanas, actividades solidarias para recaudación de fondos y, entre otras, la creación de un Centro de Documentación sobre la música y la cultura rock, partiendo del archivo artístico y profesional de Miguel Ríos