Chanel, Veintiuno o BTS: las canciones que sonarán en la quinta gala de OT 2023

La normalidad regresa a la Academia de Operación Triunfo tras el pequeño "break" navideño de los concursantes y la espectacular gala especial de Navidad que volvió a reunir a los 16 concursantes sobre el escenario del talent musical. Los concursantes regresan con las pilas renovadas para trabajar con el nuevo reparto de temas que tendrán que preparar durante la semana para defenderlas el próximo lunes ante el jurado y evitar así la nominación que trunque el sueño de seguir dentro de la casa, y en el caso de los nominados defender su permanencia en la casa.

El último reparto de temas del año que hará que los concursantes comiencen la gala del próximo lunes entonando aquello de "Cinco minutos más para la cuenta atrás...Hacemos el balance de lo bueno y malo..." de Mecano en 'Un año más'.

En total nueve canciones, entre los cinco duetos, las dos propuestas de los nominados, una canción en solitario y la canción grupal que Martin, Paul Thin, Violeta, Bea, Chiara, Ruslana, Juanjo, Salma, Lucas, Álex Márquez, Naiara, Cris y Álvaro Mayo tendrán que defender. Tras el 'Sweet Caroline' los concursantes tendrán que defender la canción de Mecano.

La Gala 5 de Operación Triunfo unirá musicalmente a Paul y Juanjo con 'La Vida Moderna' de Veintiuno y Love of Lesbian; Lucas y Naiara cantarán 'Corazón hambriento' de India Martínez y Abel Pinos; Chiara y Cris interpretarán el 'Stumblin 'in' de Chris Norman y Suzy Quatro; Martin y Álvaro se enfrentarán al 'Dynamite' de BTS; y Bea y Violeta harán 'Only You', la versión de Selena Gómez del éxito de Yazoo. Por otro lado, y tras pedirlo en varias ocasiones, Ruslana defenderá el hipnótico 'SloMo' de Chanel; Álex Márquez cantará 'Bailemos' de Dani Fernández; y Salma hará lo propio con la mítica 'Cuando zarpa el amor' de Camela.