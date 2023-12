Granada pierde a la primera de sus representantes en OT 2023 y la Academia se queda sin una de sus 'Supernenas'

Cualquiera de los escenarios posibles dejaban a la Academia sin una de sus representantes granadinas tras una semana con sabor agridulce en la cuarta gala de Operación Triunfo que se salda con la salida de Denna, tras una actuación de infarto, la magia y magnetismo de Violeta y la tranquilidad de saber que la provincia respirará tranquila hasta el año que viene al no tener a sus otros dos concursantes -Violeta y Paul- en la cuerda floja.

Noemí Galera advertía tras todas las actuaciones, iniciadas con la grupal de la semana, 'Sweet Caroline', que el nivel había sido muy alto y que se notaba en el nivel que habían demostrado durante la gala que habían trabajado durante toda la semana para dar lo mejor de ellos mismos durante sus respectivas actuaciones.

Violeta reconocía durante su entrevista con Chenoa que no se había visto aún todo lo que tenía dentro, la motrileña ha pasado varias semanas complicadas e incluso durante la semana reconocía que se encontraba un poco bloqueada y que no estaba demostrando todo lo que tenía dentro, por lo que le apetecía hacer algo diferente y que le permitiese mostrarse desnuda y vulnerable sobre el escenario, algo que sin dudas ha conseguido tras una delicada interpretación del 'Es por ti' de Juanes donde apenas su voz era apoyada por un sintetizador.

Por su parte Denna aseguraba tras interpretar 'Dragón' de Lola Índigo que por fin podía decir que había disfrutado de una actuación y que lo había dado todo encima del escenario. "Espero que haya gustado mucho y que se note que me dejo aquí el corazón".

Momentos de complicidad de las dos granadinas que no dudaban en mostrar la gran amistad que hay entre ellas y que se ha ido forjando poco a poco desde que se conocieron en el avión de ida al casting 3 de OT 2023. El momento agridulce llegaba con la revelación de la tercera expulsada del programa: Denna. Las 'Supernenas' de Operación Triunfo -Denna, Violeta y Salma- se separan. Una votación muy reñida que significó para el programa batir su récord histórico de votaciones en la aplicación con más de cuatro millones y medios de interacciones, de los que el 65,6% fallaban a favor de la de Motril.

Una vez concluidas todas las actuaciones, y pasado el trance de conocer a la expulsada de la noche, llegaba uno de los momentos más aplaudidos y con el que se toma el primer pulso al sentir del público para saber por dónde pueden ir los tiros: el favorito de la semana. El nómada digital de la semana que consigue la inmunidad, 3.000 euros en su cuenta, una clase extra en la disciplina que considere que necesita mejorar, además de algún que otro beneficio más que se desvelará a lo largo de la semana, y que ha estado entre Ruslana, Chiara y Martin. Finalmente, Ruslana ha sido la primera en cruzar la pasarela tras convertirse en la favorita de la semana con el 26% de los votos.

Y antes de empezar con las valoraciones y nominaciones, Chenoa anunció que este jueves grababan la Gala especial de Navidad que se podrá ver a partir del 25 de diciembre. Una gala en la que estarán presentes todos los concursantes, cantarán temas principalmente navideños y no habrá nominados ni favoritos, por lo que los chicos tendrán hasta el año que viene para respirar tranquilos.

Anunciado este programa especial, el jurado comienza con las temidas valoraciones. Y como todo no puede ser malo, Cris Regatero rompía el hielo con Violeta. "Sé que no es fácil afrontar una nominación, pero hoy puedes respirar tranquila, hoy este jurado te ha visto, en las ultimas semanas no te hemos visto pero esta semana hemos vuelto a ver a la Violeta que cantó en la Gala 0, esto me gusta porque no sólo hay que ser artista en potencia si no en el acto. Tienes magnetismo y eso me gusta… lo has hecho muy bien, del 'Padam, Padam' se sale, así que Violeta cruza la pasarela".

Pablo Rus le reconocía a Salma que su canción, 'Bad Habits' de Ed Sheeran, junto a Paul, suponía a la malagueña salir de su zona de confort, algo que valoraban positivamente aunque no lo suficiente, ya que tras asegurar que le habían notado con dudas y que había estado un poco a medias, por lo que la proponían para abandonar la Academia.

El otro 50% del dúo tuvo mejor suerte. Buika fue la encargada de hablar con Paul. "Hay personas que tienen el vuelo de las mariposas, que vuelan a todos lados… tienes que aprender a estar cómodo fuera de tu zona de confort, los artistas tenemos que ser fuertes, nuestra vida siempre va a ser incómoda. Con todo lo joven que eres, te admito mucho, cruza la pasarela".

Álex Márquez no tuvo la misma suerte. Cris Regatero reconocía que a medida que pasan las galas sube el nivel, y se fijan en las pequeñas cosas, y una de ellas es que "has arrancado el tema fuera de tempo y eso ha arrastrado a tus compañeros, entre los tres la composición había algo que nos fallaba y por eso te proponemos para salir de la academia". Lo mismo que le pasaba a Chiara. Pablo Rus le reconocía que había tenido el mismo problema que su compañero con el tempo en los inicios. "A nivel vocal te hemos visto en conjunto bien, en fusión con tus compañeros bien pero creemos que no es suficiente, por lo que te proponemos para salir".

Por último llegaba una de las sorpresas de la noche. La favorita de la semana pasada se colocaba en la cuerda floja por "problemas de dicción". Cris Regatero lamentaba que uno de los fuertes de la canción e Bea era la letra y la narrativa, y que la dicción les había sacado de ella. "Había momentos que no se entendía, ha habido momentos que la canción te ha dominado".

El jurado nominó a Salma, Alex Márquez, Chiara y Bea. Finalmente, Chiara fue salvada por los profesores y Bea por sus compañeros, dejando a Alex Márquez y Salma como los nominados definitivos de esta Gala 4.