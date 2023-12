Así ha sido el paso de Denna por la Academia de 'OT 2023'

El paso de Denna, la concursante ogijareña de Operación Triunfo 2023, termina esta noche tras varias semanas aprendiendo, disfrutando y dando todo de sí dentro de la Academia más famosa de la televisión. La granadina ha conquistado el corazón de miles de telespectadores con su sonrisa y simpatía durante un mes de concurso que ha dado mucho de sí para conocer un poco más a la de Ogíjares. Ensayos, confidencias y bailes, pero sobre todo mucha música que suponen un punto y seguido para todo lo que vendrá.

Tras presentarse al casting de Valencia, hasta donde se había ido a pasar unos días de vacaciones con sus padres, y pasar por las distintas fases, Denna consiguió una de las 18 plazas disponibles para participar en la Gala 0 de OT 2023 donde defendió 'A Ella' de Karol G.

Durante su video de presentación aseguró que con quién más había congeniado durante este tiempo es con la motrileña Violeta Hódar. "Salimos juntas desde Granada, porque las dos somos de allí, y desde entonces todas las noches he dormido con ella y todos los días he estado con ella, es mi pilar". Quizás por eso, las redes aplaudieron cuando el primer reparto de temas las unía para cantar al ritmo de la icónica Kylie Minogue. Los nervios, la escenografía y la puesta en escena no terminaron de cuajar y las granadinas no dieron su mejor versión, aunque el pegadizo 'Padam, Padam' no dejó de sonar en la Academia ni un segundo y varias semanas después sigue sonando cuando los triunfitos tiene un momento de desconexión y diversión en la sala de ensayos.

Denna fue propuesta para abandonar la academia tras la Gala 1. La otra mitad del famoso 'Padam Padam' no terminaba de cuajar, ya sea por algún contratiempo o por los nervios del directo. Cris Regatero le señalaba que la canción era muy complicada, y que era consciente de que era un reto difícil, sin embargo, "en los pases de micro lo hiciste genial y hoy no he visto que tu voz y todo lo que estaba pasando estuviese con eso que estabas haciendo. Ahí de pie veo a una diva, quiero que te lo creas y nos lo des".

Finalmente era salvada por sus compañeros.

La Gala 2 la unió a Álvaro Mayo y 'El Fin del Mundo' de LalaLoveYou. Una actuación fresca y actual que llegaba en una semana en la que la granadina arrastraba problemas de garganta y un buen resfriado.

Pablo Rouss le reconocía a la de Ogíjares que era una "curranta increíble" que se lo estaba trabajando desde el inicio del programa, y que pese a que ella misma era consciente de los fallos y que "hay cosas de afinación que hay que trabajar" la evolución es evidente. Y era propuesta para abandonar la Academia.

Los profesores la libraron de la nominación tras asegurar que "se lo merece, porque ha sabido desbloquearse y evolucionar".

Y a la tercera llegó la temida nominación. Denna no consiguió esquivar la propuesta del jurado tras cantar junto a Salma 'Péiname Juana' de La Plazuela, y lo hacía de la peor forma: enfrentándose a su querida compañera de concurso y amiga fuera del programa, Violeta.

Buika le pedía a Denna que dejase de sufrir porque "el éxito es tuyo" para acto seguido desvelar que dejaba la decisión de su permanencia en manos del público "porque funcionamos mejor bajo presión".

Tras una semana agridulce en la que Denna y Violeta han estado más unidas que nunca, la de Ogíjares ha dado todo de sí con 'Dragón' de Lola Índigo.