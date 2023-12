Duelo de granadinas en busca de la salvación en 'OT 2023'

Las granadinas de Operación Triunfo tienen una semana dura por delante. Cualquier resultado dejará a una de ellas fuera del talent musical y a la provincia sin una de sus representantes. Denna y Violeta están destinadas a seguir juntas de alguna forma, primero con su particular 'Padam Padam' en el que no terminaron de encontrarse. Ninguna de las dos parece haber encontrado su sitio ni estar del todo cómodas.

Dos nominaciones que no han estado exentas de polémica por la valoración del jurado que exponía que ambas necesitaban estar bajo presión para dar lo mejor de sí mismas, y que ha provocado el abucheo del público de la gala y la incomprensión de las redes sociales. Buika le pedía a Denna que dejase de sufrir porque "el éxito es tuyo" para acto seguido desvelar que dejaba la decisión de su permanencia en manos del público "porque funcionamos mejor bajo presión".

En el caso de Violeta también ha sido Buika la encargada de anunciar su nominación. Tras explicarle que seguía notándola insegura en el escenario y decirle que podía dar mucho más de sí, la miembro del jurado le aseguraba que con la nominación le estaba poniendo "un as en la manga, porque a veces ayuda a embestir para arriba".

Una nueva gala en la que Granada vuelve a tener un gran protagonismo, aunque no el esperado, con la nominación de sus tres vecinos -Denna, Violeta y Paul- que, en el caso de él es salvado finalmente por los profesores. Noemi Galera aseguraba que había sido un 'GalOT' y que creían que "no es justo que después de pasar una mala semana estés aquí", en referencia al de Armilla. En los últimos días, Paul se había mostrado un poco inseguro al no terminar de encajar con los compañeros y tras una charla con Abril Zamora, profesora de Interpretación, en la que esta le pedía que no dejase que esa sensación eclipsara su paso por el concurso, el propio armillero se abría ante sus compañeros para pedirles que le ayudasen a integrarse. Una charla que, a priori resultó algo fría por parte de sus compañeros, y que no pasó desapercibida para los seguidores del concurso.

La cuarta nominación de la noche era la de Salma que finalmente se salvaba gracias al voto de sus compañeros.

Pero antes de todo eso, una vez concluidas las actuaciones, y pasado el trance de conocer al segundo expulsado -Omar-, llegó uno de los momentos más aplaudidos y con lo que se toma el pulso al sentir del público para saber por dónde pueden ir los tiros: el favorito de la semana. El nómada digital de la semana que consigue la inmunidad, 3.000 euros en su cuenta, una clase extra en la disciplina que considere que necesita mejorar, además de algún que otro beneficio más que se desvelará a lo largo de la semana. Un privilegio que ha recaído en Bea como recompensa a una semana complicada por las inseguridades.