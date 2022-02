El nuevo Coro de la UGR se presenta en sociedad con un concierto en el Hospital Real

El concierto, organizado por la Cátedra Manuel de Falla, será en el Crucero del Hospital Real a las 20.00 horas. Para su presentación al público se ha elegido un programa llamado Música coral del Renacimiento al siglo XXI. El nuevo Coro de la Universidad de Granada recoge una trayectoria de 50 años, explica Víctor Medina Flórez, vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio, “y representará institucionalmente a nuestra universidad junto con la Orquesta pero, además, queremos dar a partir de ahora especial importancia al aspecto formativo de su actividad”. Para ello, continúa Medina, “nuestra intención es darle un nuevo impulso para atraer al estudiantado al que ofertaremos una serie de reconocimientos de modo que no solo sirva para fomentar sus valores artísticos y culturales sino también desarrollar sus competencias interpersonales”.

La presentación en este mes de febrero tiene lugar tras tres meses de una dinámica de trabajo basada en un sólido entrenamiento vocal y la versatilidad de estilos musicales a cargo del director y de la profesora de canto Verónica Plata Guerrero.

El primer coro de la UGR nació en 1973 de la mano de Ricardo Rodríguez Palacios. Dos años después tomó el nombre de Manuel de Falla, al igual que la Cátedra de Música de Extensión Universitaria. En 1985 asumió la dirección María del Carmen Arroyo Maldonado a la que siguieron, después de 30 años de dedicación, Pablo Guerrero, Purificación Cano y Jorge Rodríguez Morata.

El programa

El programa de este concierto de presentación, explica Joaquín López González, coordinador del coro, “viene a ser una muestra de la labor realizada durante este breve periodo y, por tanto, despliega un repertorio variado en su estilo y naturaleza”. López González explica que el viaje musical comienza con dos obras profanas renacentistas, el villancico Si no os hubiera mirado, del compositor extremeño Juan Vásquez y el ballett inglés Now is the month of maying de Thomas Morley. A continuación, tres canciones del siglo XX con muy distinto carácter: una habanera del guipuzcoano Javier Busto, los aires jazzísticos George Shearing y una curiosa y desconocida armonización de Juan Alfonso García sobre un tema flamenco. El tercer bloque del programa estará conformado por creaciones de compositores del siglo XXI que parten de textos poéticos: Les Chansons des Roses de Morten Lauridsen, The Rose, de Ola Gjeilo y Good Night, Dear Heart de Dan Forrest. El broche final lo pondrá el sugerente arreglo coral de la canción cubana El cuarto de Tula, realizado por el lagunense José Herrero. Esta canción, que se hizo célebre en el mítico álbum Buena Vista Social Club, ha sido cedida al coro granadino por la Camerata Lacunensis, el coro de la Universidad de La Laguna.