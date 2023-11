Denna y Martín protagonizan el primer beso 'de película' en 'OT 2023'

La academia más famosa de la televisión está dejando grandes momentos para el recuerdo pese a que no hace ni una semana que los 16 concursantes de 'OT 2023' viven en ella. El 'fandom' tenía ganas de su regreso, por eso no es de extrañar que cada movimiento de sus participantes se mire con lupa y no pasen desapercibido. Los tres granadinos -Paul, Denna y Violeta- están dando mucho que hablar por sus respectivas actuaciones, de hecho, el de Armilla se posiciona como uno de los favoritos después de su actuación en la Gala 0 interpretando 'Way Down We Go' de Kaleo, o los distintos momentos a solas en la sala del piano donde se le ha visto improvisar en múltiples ocasiones. Aunque la de Motril y Ogíjares no se quedan atrás y traen de cabeza a todos sus compañeros con los ensayos de su 'Padam Padam', sin embargo, Denna ha acaparado todas las miradas después de clase de interpretación grupal con Abril Zamora.

Los concursantes comparten con la actriz cada domingo una clase de interpretación grupal para explorar sus dotes más artísticas y conectar con esa faceta, tan necesaria a la hora de transmitir con una canción. Y uno de los momentos más comentados del día ha transcurrido durante dicha clase. Denna y Martín estaban metidos en el papel de una pareja con algunos problemas, cuando para sorpresa de todos los compañeros, profesora incluida, Denna se ha metido tanto en el papel que le ha plantado un beso a su compañero. Un momento que la propia Academia de OT 2023 ha calificado como "El beso".

Los comentarios de los seguidores del programa no han tardado en aparecer en redes sociales, ya que todos los movimientos que dan los chicos son muy comentados.

