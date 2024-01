Desde el 'Downtown' al imparable ascenso de Paul Thin en Operación Triunfo

Con más luces que sombras, Paul Thin, el armillero de Operación Triunfo 2023, volvió a demostrar una vez más que lo suyo con la música es toda una historia de amor de las que están destinadas a durar en el tiempo. Talento, versatilidad y sensibilidad musical están ligadas a cada una de las actuaciones que el granadino ha ofrecido dentro del talent musical, en el que ha demostrado que está dispuesto a trabajar en todos los registros que le echen. Si con su 'Way Down We Go' de Kaleo -Gala 0- conquistó de lleno al público, en la recta final del concurso ha vuelto a devorar el escenario -y a llenarlo con su única presencia- con su propia interpretación de la 'Music Session 7' de Bizarrap y Milo J.

Durante la semana dejó claro que quería que se le presentase en la Gala 9 como Paul Thin, su nombre artístico, porque Paul -o Pablo para sus más allegados- ya tiene nombre propio dentro de la industria musical y un -muy esperado- recorrido por delante. No hay más que ver la gran aceptación que semana tras semana tienen las canciones en las que él participa, o sus sencillos publicados pre OT, que se han colado incluso en las listas de canciones más virales del momento. Y tras su actuación, Paul explicó que su paso por el programa le había servido para crecer tanto personal como artísticamente. "OT me ha dado crecimiento personal. El hecho de vivir esta experiencia, con la convivencia, trabajando en lo que te gusta, te da tiempo para conocerte como artista y como persona, tus carencias, tus puntos fuertes...".

Haciendo referencia a su última canción, "Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el Downtown'... el paso del granadino por la academia no está siendo fácil, después de haber verbalizado en varios momentos la soledad que sentía dentro de la casa, y de sentirse un poco aislado, vive una nominación junto a su gran apoyo dentro de la casa. Tras enfrentarse a su gran amigo dentro del concurso -Álvaro Mayo- y salir airoso del enfrentamiento con el apoyo del 65,7% de los votos, ha tenido que ver como, por tercera vez, el jurado encontraba la excusa para nominarlo.

"Tu manera de cantar e interpretar los temas nos fascinan, eres muy personal y eso en la música y en el arte siempre es un valor. Creo que a día de hoy si te escuchase y no me dijesen quién es, sabría que eres tú. Pero la potencia sin control… a veces las personas que cantan y bailan tienen que optar por escoger una de las dos disciplinas en momentos de tensión… el ansia cuando uno está cantando y bailando, boicotea la actuación. Creo que ha sido tú caso, cuando haces las dos cosas, el ansia te puede y la voz sale un poco perdiendo", aseguraba Buika mientras le indicaba que era uno de los cuatro propuestos para abandonar la Academia.

A Paul se le sumaban Chiara, a quien el jurado ha nominado al entender que a nivel interpretativo su actuación estaba un poco por debajo de la del resto de sus compañeros -una explicación que no ha gustado nada a sus seguidores-; Lucas, que reconocía que no se había sentido del todo cómodo con su interpretación de 'Nada Cambiará Mi Amor Por Ti' de Glenn Medeiros; y Ruslana, que tras varias semanas dándolo todo y ofrecer algunas de las grandes actuaciones de las galas, el jurado consideraba que estaba desganada y no había estado del todo dentro de la actuación.

"El nivel es altísimo, cualquiera de vosotros puede ganar el programa", aseguraba Noemí Galera antes de explicar los motivos para salvar a uno de los cuatro concursantes. "A estas alturas del partido, las canciones que interpretan se consensuan con los participantes, en esta gala, a excepción de 'La Cigarra' -Naiara y Juanjo-, el resto estaba pactado. Tienen que estar cómodos, hay mucha tensión… teniéndolo todo a favor hay otros elementos que te bloquean durante la semana, y eso no nos lo podemos permitir a estas alturas… creemos que durante la semana la persona que más ha trabajado de forma profesional, que ha propuesto cambios, ha ido un paso más allá, y que ha estado en la noche de hoy a otro nivel, ha sido Paul", indicando de esta forma que el granadino salía de la cuerda floja y alabando el trabajo y esfuerzo realizado durante toda la semana. Por su parte, los compañeros salvaron a Ruslana, dejando a Chiara y Lucas como los últimos nominados de esta edición de Operación Triunfo, ya que en la próxima gala se conocerán a los tres primeros finalistas del concurso que encara, ya sí, su recta final.

Pese a todo, a los concursantes les queda mucho camino por delante. Sin ir más lejos, y tras la primera firma de discos realizada este pasado fin de semana en Madrid, Barcelona y Zaragoza, y de la que ya se ha comentado que podría haber una segunda tanda próximamente con los triunfitos que están fuera de la Academia, barajándose varias ciudades andaluzas, entre la que podría estar Granada, ya si que han anunciado las primeras fechas de la Gira de Operación Triunfo 2023, el 1 de junio en el Palau Sant Jordi, Barcelona, y el 27 de junio en el WiZink Center, Madrid.