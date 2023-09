Luz Gabás: "Cuando leo novela histórica quiero aprender pero también me quiero entretener y apasionar"

El Parque de las Ciencias ha organizado este miércoles un encuentro con la escritora Luz Gabás (Monzón, 1968), Premio Planeta 2022 por su obra Lejos de Luisiana. La escritora oscense charló con José Luis Hernández, presidente del Club de Lectura del museo granadino, sobre su quinta obra, una aventura sobre el pasado de España en el corazón de Norteamérica.

Licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria, decidió dedicarse a la escritura tras años vinculada a la docencia. Su primera novela, Palmeras en la nieve (2012), se convirtió en un fenómeno de crítica y ventas y, desde entonces, ha sido traducida a varios idiomas. La adaptación al cine de la novela supuso un rotundo éxito en taquilla, y la película fue galardonada con dos premios Goya. Años después aún continúan las ediciones en diferentes formatos. Con Regreso a tu piel (2014), Como fuego en el hielo (2017) y El latido de la tierra (2019), Luz Gabás se ha consolidado como una de las autoras con más lectores de la actualidad. Un reconocimiento respaldado por el premio literario mejor dotado de las letras españolas.

La autora reconoce que el cambio radical en su vida llegó ya con el éxito de su primea novela. "Palmeras en la Nieve fue la llave que me permitió convertirme en escritora. Al principio no sabía cual iba a ser el resultado, porque se hace camino al andar. Cuando me senté a escribir una segunda y una tercera, me di cuenta que se iba consolidando".

Además de poder dedicarse en exclusiva a la literatura, Palmeras en la nieve fue la llave que le permitió conocer "muchos lugares de España y tener conversaciones muy interesantes con gente muy diferente en distintos lugares". "Eso es la esencia de un escritor", cuenta la autora, que además de su experiencia docente había sido alcaldesa del municipio oscense de Benasque.

Lejos de Lusiana

En su última novela repite el éxito de su ópera prima y lo hace jugando con dos temas que la autora maneja con soltura: el amor y el pasado colonial de España. Lejos de Luisiana cuenta la historia de la familia Girard, que acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi. Esto la sitúa en un contexto que tiene todos los ingredientes para un intenso drama literario: sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia de los Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. Y todo ello con los ecos de la Revolución Francesa resonando en el viejo continente.

En unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su propia contienda para preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado vivir. Con todo ello crea Gabás una historia monumental al estilo de las grandes ficciones del XIX que atraviesa las cuatro décadas en las que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana y los 40 años de vida de diferentes familias.

A pesar de esos las similitudes entre esos ejes temáticos, la escritora advierte que Palmeras en la nieve y Lejos de Lusiana son dos obras muy diferentes. "En todas mis novelas hay una historia de amor. En otras hay relaciones familiares, de amistad, cuestiones de lealtad... y cuestiones sociopolíticas sobre como el contexto en el que vives condiciona tu forma de vida. En Lejos de Lusiana recupera un pasado colonial pero completamente diferente porque tiene dos siglos de diferencia, otro continente y un contexto absolutamente distinto".

La elección de esa época viene de la etapa en la que la autora residió en EEUU. "Viví en Estados Unidos, conozco su cultura y me apetecía saber más sobre las tribus de nativos americanos y la relación que los gobernantes españoles tuvieron con ellos. También lo que hicimos durante 40 en lo que hoy es el corazón del país, en esas tierras de un Misisipi evocador. Me parecía un contexto maravilloso que quería recuperar para el lector".

Una inquietud por la época histórica que le llevó a documentarse durante dos años antes de empezar a escribir esta novela pero que no le ha restado ni un ápice de agilidad a la narración que la ha convertido en merecedora del Planeta. "Tanto en el caso de Palmeras en la nieve como en Lejos de Lusiana la información entra mejor cuando hay una historia que articula el texto para que no sea una lección porque yo, como lectora, cuando leo una novela histórica quiero aprender pero también me me quiero entretener y apasionar".