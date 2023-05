Rocío Mesa, directora de 'Secaderos': "Esta película está llena de detalles de Granada"

Rocío Mesa (1983) productora y directora cinematográfica granadina, que vive en Los Ángeles, estrena su primera película de ficción, Secaderos, el 2 de junio en los cines de toda España. El largometraje, nos cuenta, es muy narrativo y constituye una crítica política y social con una gran profundidad y fuerza emocional, pero más que eso, es un retrato de la historia y la cultura de la Vega de Granada, donde la directora se crio y a la que echa tanto de menos.

-Secaderos es su primer largometraje de ficción ¿Cuál fue su inspiración para esta película y que mensaje, reflexión o emociones pretende transmitir al público?

-Crecí en Las Gabias, que es un pueblo de la Vega de Granada. La película se ha hecho desde un lugar de homenaje a nuestra tierra y a mí me hacía ilusión tener el acento granadino en la gran pantalla y transmitir una historia cercana a nuestra idiosincrasia que raras veces o ninguna se ha visto en una producción grande a nivel de ficción. La idea surge porque los secaderos forman parte de mi imaginario desde que soy muy pequeña y aunque ahora se cultiven otras cosas y el tabaco queda de forma residual, en un momento dado fue un monocultivo y, por ende, una forma de vida que implica una cultura para toda esa gente que se dedicaba a la agricultura. Cuando desaparece, a diferencia de otros cultivos, deja un rastro arquitectónico (los secaderos) que son como fantasmas que vemos en el paisaje. Cuando era pequeña se me antojaban como guaridas de criaturas mágicas porque tienen esa pinta de cabaña gigante que invita mucho a la imaginación de los niños y de ahí surge la semilla del realismo mágico. De adulta he visto la situación de una forma más política y socioeconómica y soy más consciente de la crisis que supuso el cierre de Cetarsa en 2001 y como la expansión inmobiliaria ha tenido mucho que ver con la recalificación de esos terrenos y como los secaderos han sido muchas veces fagocitados por las zonas periurbanas de todos estos municipios. En general, la idea se me ocurrió reflexionando mucho sobre las benevolencias y los peligros de las zonas rurales y en este sentido he utilizado a dos personajes (Vera, que es una niña de ciudad que pasa el verano en el pueblo y su relación con este es idílica y, Nieves, una adolescente que vive en el pueblo todo el año y su relación es mucho más dura y realista) para crear esta dicotomía que siempre surge cuando reflexionamos sobre la vida rural.

-¿Por qué el realismo mágico para tratar la crítica política y cómo ésta se hace efectiva a través del monstruo?

Son cosas distintas, por un lado, está la criatura mágica, hecha de hojas de tabaco, cuida de la tierra de la vega e interactúa con los personajes, y por otro, la película tiene muchas capas. Una capa es la historia generacional de distintas mujeres, otra sería el comparar la infancia con la adolescencia y otra es una reflexión acerca de qué es lo que está amenazando nuestros campos hoy en día y en el caso de la vega es claramente la expansión inmobiliaria con la construcción de casas unifamiliares. Al final, todas se entrelazan formando una especie de tapiz en el que todo encaja.

-El reparto está compuesto principalmente por intérpretes no profesionales, originarios de la zona de la Vega de Granada (Vegas del Genil, Churriana, Las Gabias, etc.) ¿Qué le llevó a elegir a los actores principales de la película y cómo fue trabajar con ellos?

-Yo perseguía unas actuaciones muy naturalistas, esta es una forma de hacer cine en la que el peso no cae tanto en el resultado como en el proceso y quería que la película estuviese viva y que los personajes principales trajeran también parte de quién son ellos realmente. Pensé que lo más adecuado era trabajar con gente de la zona, amas de casa, agricultores... personas que habían crecido con el tabaco y podían empatizar con esos personajes a la perfección. Convocamos un casting popular en Las Gabias y se acercaron muchísimos vecinos y a través de un proceso muy emotivo y vulnerable, la gente fue muy generosa y conseguimos reunir un elenco que yo creo que es lo mejor de la película, a la gente le cuesta creer que estas personas no se habían puesto nunca delante de una cámara. Es una película muy granadina, llevo muchos años viviendo en Los Ángeles y cuando una es inmigrante le surge un amor por su tierra exacerbado, tenía un deseo enorme de “contar mi tierra”, por eso la película está llena de detalles granadinos desde las cerámicas tradicionales a estampitas de Fray Leopoldo, campos de cultivo, la Sierra... Incluso envoltorios de Maritoñi, todo es "granadinismo" puro. Entonces, ¡cómo iba faltar el acento! Yo no obligué a los actores a memorizar un texto, sino que les di libertad para que se expresasen naturalmente. Para mí ha sido emocionante oír el ceceo típico de la vega en el festival de San Sebastián.

-La historia cuenta con una 'criatura mágica' diseñada por los oscarizados Montse Ribé y David Martí, creadores de la emotiva Un monstruo viene a verme o El Laberinto del Fauno ¿Cómo considera que esta película se diferencia de esas otras dentro del género del realismo mágico?

-Se diferencia muchísimo, David y Montse (de DTT) normalmente trabajan en superproducciones y a efectos prácticos son los mejores del mundo, pero esto no es una película de Hollywood, es cine independiente y nuestro presupuesto era menor a un millón, ellos se enamoraron del proyecto y de la criatura y decidieron entrar como productores asociados. En el largometraje hablamos de la emoción, de la reconciliación, de la ternura y no está centrada en los artificios de la espectacularidad del cine como en las emociones de una forma íntima y vulnerable y nuestra criatura se mueve en ese espectro.

-La película cuenta con productores renombrados y es una colaboración hispano-norteamericana ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó durante el proceso de producción de la película?

-¡Muchísimos! Empezando por el bajo presupuesto que conlleva tener poco tiempo para hacer todo. Además, tuvimos muchas crisis climatológicas, porque rodamos en agosto de 2021 y tuvimos terremotos, tormentas de arena, viento y lluvia, eso hace que el cine sea muy difícil, sobre todo cuando grabas una película con tantos exteriores. Además, también el Covid así que tuvimos que hacer un protocolo en el que se nos fueron más páginas de guion... lo que pasa es que cuando las cosas se hacen con amor, las dificultades se superan. Ha sido una pequeña batalla de la que todos guardamos muy buen recuerdo y nos hemos convertido en un equipo-familia.

-¿Por qué ha elegido el cine independiente y autoral en lugar del cine de Hollywood?

-Porque como cineasta, estoy más cercana al arte que al producto. No me siento identificada con la creación de productos de contenido, sino con la creación de películas que estén cercanas a la creación artística. El cine independiente se relaciona más con el mercado europeo, y aquí en España estamos viendo una gran generación de cineastas (la mayoría mujeres) que están en los grandes festivales y con proyección internacional. Yo me sumo a esa generación y creo que el cine independiente me pertenece por mis orígenes, por quien soy y por mi generación. Vivir en Los Ángeles fue algo fortuito gracias a una beca.

-¿Hubo algún momento memorable o anécdota interesante durante el rodaje de la película que le gustaría compartir?

-Tuvimos un terremoto granadino de los de libro y estábamos grabando con Cristina, la abuela, y todo empezó a temblar (¡está grabado!) y ella sale del personaje, mira a cámara y dice: “esto es un terremoto ¡yo me voy!” y se fue corriendo. Muy gracioso, pero la verdad era para habernos matado porque las luces artificiales que ponemos en el techo pesan mucho y si se te caen encima te puedes hacer mucho daño. También ha sido muy bonito lo que me dijo Pepe, el abuelo, que le cuenta a todo el mundo sobre la película, cuenta que él había dejado de ir al cine porque todo era violencia explícita y esta película te llena de tanto de amor y luz, es medicina para el alma y creo que le va a gustar a todo el mundo. Me quedo con las palabras de Pepe y al final, hacer una película con tanta ilusión siendo una apuesta tan arriesgada y que nos esté yendo tan bien me llena de alegría y ojalá toda España pueda verla, pero yo sé la dedico, sobre todo, a mis vecinos, porque se la merecen.