“Espero inspirar a otras mujeres para que se dediquen a la música”

Camile Thurman es lo que hoy se denomina una multiinstrumentista, algo que empieza a ser común en nuevas generaciones de profesionales de la música. Es capaz de cantar, pero también de tocar saxo, clarinete o flauta, instrumentos con ciertos vínculos técnicos en la familia viento madera. En la sesión del festival del viernes, 10 de noviembre, va a presentar su próximo trabajo, titulado Fortitude, junto con el trío del baterista Darrel Green. Esta joven neoyorquina, que ha formado parte de la Big Band de Wynton Marsalis, y ahora lidera sus propias formaciones, es una referencia no solo en la interpretación o composición del jazz actual, sino en una línea de trabajo docente, desarrollando proyectos centrados en el empoderamiento de la mujer en el mundo profesional de la música.

Cuando se tocan varios instrumentos, incluida la voz, ¿hay uno que es preferido?

Cuando toco cualquier instrumento, todo procede de un mismo lugar... la mente. Oigo, siento, me inspiro y respondo, independientemente del instrumento. No hay "un instrumento" preferido. Los instrumentos me proporcionan una forma de "hablar" y expresarme a través de la música.

La velocidad en una improvisación, ¿es mayor con la voz que con otro instrumento?

No, son iguales. Todos son instrumentos diferentes en cuanto a su funcionamiento (la voz, el saxofón, etc.), pero si pasas tiempo con cada uno de ellos, estudiando cómo ejecutarlos correctamente, adquieres la confianza y la memoria muscular necesarias para tocar con facilidad. Así que, si la música te conmueve y te viene una idea, eres capaz de alcanzarla. Para mí, afortunadamente, la velocidad de improvisación no está limitada ni diferenciada por ningún instrumento en particular. Si lo oigo o lo concibo melódicamente, me pongo a ello.

Hay un saxo alto español, Ernesto Aurignac, buen amigo y maestro, que ha decidido abandonar los conciertos de instrumento para entregarse cien por cien a la composición ¿Prefiere, para el futuro más inmediato, la interpretación o la composición? ¿Son compatibles ambas actividades?

Yo prefiero ambas cosas. Se puede tener una carrera que consista en la interpretación y en la composición. Algunos de mis artistas favoritos hacen compatibles las dos facetas en sus trayectorias, como son Buster Williams, Charles Tolliver y Patrice Rushen.

¿Qué se siente cuando, como mujer, se entra en orquesta de Wynton Marsalis?

Es increíble. Pienso en las muchas mujeres que han allanado el camino a músicas como yo. Ellas nunca recibieron el honor y el reconocimiento que merecían. Espero continuar su legado y dar a conocer sus contribuciones a esta gran música que llamamos jazz, así como inspirar a otras jóvenes para que se dediquen a la música.

¿Qué aporta ser docente y enseñar? ¿Cómo son los estudiantes actualmente?

Ser profesor es una gran responsabilidad. Uno es responsable del desarrollo y la educación musical de un alumno. La forma en que sientas sus bases musicales refleja lo buen docente que puedas ser. Eso puede marcar la trayectoria de un estudiante en su desarrollo o frenarlo. Creo que enseñar me hace ser consciente de cómo proceso las cosas, porque muchas veces las hacemos sin pensar y se convierten en algo natural, interiorizado. Cuando tienes un alumno, tienes que dividir el proceso en pasos básicos, como para un bebé, para que pueda aprender y apreciar cada fase, al tiempo que te aseguras de que está captando los conceptos.

He impartido clases magistrales en todo el mundo y he enseñado a grupos de distintas edades. Me he dado cuenta de que los estudiantes de hoy en día tienen muchas ventajas al alcance de la mano: acceso a la información con solo deslizar un dedo en un teléfono inteligente y acceso a miles de discos, literatura y vídeos que en otro tiempo habrían consistido en viajes diarios a la tienda de discos o a la biblioteca. También experimentan la presión que representa obtener tanta información en poco tiempo, con la expectativa de rendir a un nivel "perfecto" o "alto" en una ventana de tiempo poco realista, gracias a las redes sociales. Animo a los estudiantes a preguntarse: "¿Qué te inspira a tocar y aprender? ¿Cómo te sientes cuando escuchas algo que te inspira? ¿Por qué tocas? Tocar es algo personal. Cuando respondes a esas preguntas, eres consciente de las razones por las que tocas para ti y tu disfrute personal, obviando los factores externos.

¿Prefiere enseñar a niños pequeños o en niveles técnicos más especializados?

Prefiero enseñar a cualquiera que tenga corazón, amor y motivación por la música, pasión por aprender.

¿Cómo funcionan sus proyectos de mentoría?

En 2020 puse en marcha The Haven Hang, una plataforma virtual de tutoría para jóvenes mujeres que se identifican con la música. Esta iniciativa ofrece asesoramiento, apoyo y aliento a jóvenes músicas, dándoles la oportunidad de aprender y escuchar a mujeres artistas, consolidadas, conociendo sus historias sobre cómo llegaron a convertirse en músicas profesionales, así como a desarrollarse personalmente como mujeres. Hay 15 episodios disponibles en YouTube, con testimonios de Dee Dee Bridgewater, Maxine Gordon, Crystal Torres y muchas otras artistas. Desde el final de la pandemia, he presentado el proyecto y se han realizado talleres en universidades, institutos e instituciones de artes escénicas de todo el mundo. Son actividades que se centran en el empoderamiento y el fomento de la confianza, con sesiones de una hora sobre cómo orientarse en las carreras de la industria musical (www.camillethurmanmusic.com/thehavenhang)

Una pregunta que se puede ver en un vídeo didáctico suyo… ¿Qué es el jazz?

El jazz es vida, es el corazón de la expresión humana. Es la música de mi gente.

¿Para qué debe prepararse el público granadino? ¿Cómo será el concierto?

El público de Granada puede esperar un espectáculo emocionante y fantástico. Presentaremos los temas de nuestro próximo álbum Fortitude, así como composiciones y arreglos originales. Estaré acompañada por el Darrell Green Quartet, formado por Darrell Green a la batería, David Bryant al piano, Paul Beaudry al bajo y Wallace Roney Jr. a la trompeta. Va a merecer la pena.