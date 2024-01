Jota presenta en Granada su primer proyecto fuera de la órbita Planetas.

Plena Pausa, el primer paso en solitario de Jota fuera de la órbita de Los Planetas, es un disco-homenaje al cine de Iván Zulueta. El proyecto, en colaboración con la Filmoteca Española, ha permitido al artista granadino musicalizar las obras del director vasco después de que Cultura adquiriese uno de los archivos personales más potentes en el contexto cinematográfico de la segunda mitad del siglo XX. Tras su presentación en la Seminci y en Madrid, este curioso proyecto por fin ha llegado la tierra natal del artista y este sábado puede escucharse (y también verse) en CajaGranada.

Un proyecto tan personal, y extraño al quehacer habitual de J, demandaba un fresco elenco. Con nuevos aliados: Natalia Drago, alias Srta. Trueno Negro, guitarrista y vocalista del underground rioplatense; el bajista planetario Miguel López; el teclista Miguel Martín; el batería Roberto Escudero; y dos guitarristas esenciales, de distintas generaciones y credos, en la escena rock estatal: David Rodríguez y Jaime Stinus. Son ellos, junto a J en guitarras, teclados y voz, quienes grabaron Plena Pausa y quienes no miran al público durante las proyecciones.

El estreno tuvo lugar en el madrileño Cine Doré, sede de la Filmoteca, ya ha podido disfrutarse ya en otras ciudades españolas antes de recalar en Granada. Fruto de esa mezcla entre música y cine, la puesta en escena de Plena Pausa es una mezcla de concierto y proyecciones. Al poco de comenzar la actuación, se ilumina la pantalla y serpentean las tiras rojas, desteñidas, saltarinas, de un rollo de Super-8; tras esto, comienzan a aparecer los músicos, que actúan de espaldas al público, en platea, para poder ver ellos mismos la proyección.

Sobre la pantalla se van proyectando fotogramas que J ha plasmado en las canciones de Plena Pausa, entre ellos Natalia Dice y Arrebato (Un Buen Día para Iván) que supusieron el primer adelanto, en octubre de 2022, de este proyecto, disponible únicamente en físico y que ha llegado a alcanzar el puesto número uno en ventas. "Los cortos de Iván parecen videoclips, tres minutos, cuatro minutos, como los de Sonic Youth de los ochenta en Super-8”, explicó J. durante la presentación del proyecto. “Los dos primeros, que son películas familiares, me permitieron editarlos; funcionan como una introducción, salen él de pequeño y sus hermanos, sus padres en los años cuarenta. Con ocho años Iván ya dirige su primera película, en decorados pintados por él, con niños jugando a los vaqueros. El resto son video-clips que no pudimos editar, y me dije que podía hacerles canciones, con ese aire un poco melancólico del Super-8 y las grabaciones antiguas, con gente tan joven, tan brillante, tan felices. El paso del tiempo convierte esa felicidad en melancolía”.

“Las letras las inspiraron las imágenes, son historias cinematográficas, estados de ánimo, drogas como la heroína”, confiesa. “Los Planetas hablamos de esto todo el rato, venimos de la misma corriente cultural, que yo sitúo en la Factory de Warhol. Todo el cine de Zulueta tiene una deuda enorme con el cine underground según Jonas Mekas. Su mayor referente es Lou Reed, que se está convirtiendo en uno de los artistas más importantes del siglo XX, para mí ya lo es. El mundo va hacia lo que él predijo; vio todo lo que iba a pasar y ya está pasando”, ha detallado Jota.