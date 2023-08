Explosión de ritmos latinos y 'temazos' con Luis Fonsi en el Tropicalia Summer Music

Con paso firme y decidido a que las miles de personas que coreaban su nombre viviesen toda una fiesta de ritmos latinos y grandes éxitos. Luis Fonsi (Puerto Rico, 1978) llegó al escenario del Tropicalia Summer Music de Salobreña como todo un huracán de simpatía, 'buenrollismo' y con muchas ganas de hacer disfrutar al público de la Costa de Granada que disfrutó de uno de los conciertos más esperados del verano. Varias generaciones se dieron la mano, las que crecieron cantando aquello de "Nadie sabe, amor. Nadie sabe qué podrá pasar mañana..." con la de "Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso".

Porque si algo demostró anoche el puertorriqueño es que es 'La Voz' atemporal de varias generaciones que sienten y viven la música como propias. Gritos, jaleos y mucha emoción contenida. Amigas que no pudieron evitar soltar alguna lágrima mientras cantaban a todo pulmón 'No me doy por vencido' y que reían y bailaban al ritmo de 'Vacaciones', 'Dolce' o 'Calypso'.

La puesta en escena del icónico artista caribeño que atesora una buena cantidad de premios y reconocimientos a sus espaldas, llegó con una puesta en escena espectacular repleta de color, sonido e iluminación que quedará guardado en la retina de los asistentes. Un poco antes de su concierto en la Costa granadina, el artista charló con Granada Hoy.

Lleva por delante un verano de vértigo: gira con 'El Viaje Tour 2023', grabaciones de una nueva edición de La Voz... ¿las vacaciones para cuándo? En la Costa de Granada hay muy buenas opciones para desconectar unos días...

Estoy feliz de presentarme en la costa de Granada y poder recibir el calor de la gente. Entre concierto y concierto logro desconectarme un poco y "vacacionar" ya que estoy visitando lugares muy bonitos así que no me puedo quejar.

Hablando de La Voz... regresa al talent show por excelencia de la televisión, y lo hace tras constatar que tiene al público en su bolsillo ¿Qué siente al ver ese cariño?

Me encanta el formato de La Voz. Es un programa positivo que convierte sueños en realidad. Es un viaje hermoso a través de canciones y cada temporada es una experiencia completamente diferente. Me siento privilegiado de poder estar sentado en esa silla disfrutando del talento de España y agradecido que siempre cuenten conmigo.

En mayo emprendimos ese 'Viaje' hacia Buenos Aires... ¿Cuál podría ser el próximo destino?, y lo más importante, ¿Para cuándo?

El viaje continúa MUY pronto. Tan pronto como que en los próximos días haré el anuncio formal del nuevo single.

¿Qué podrá encontrar el público en su nuevo trabajo?

El nuevo disco, El Viaje que saldrá a principios del 2024, consiste de canciones que son nombres de ciudades. Estoy muy emocionado con este proyecto.

Esta claro que es todo un ejemplo de evolución dentro del panorama musical... cuenta con grandes éxitos conocidos en todo el mundo. Es casi imposible encontrar a alguien que no conozca Despacito, Échame la culpa, Imposible, Calypso, Vacaciones o Vacío, entre otras muchas, pero ¿cómo convive ese Luis Fonsi con el de Nada es Para Siempre, Gritar, Respira o No me doy por vencido?

Pues pienso que no hay mucha diferencia. La evolución es parte del crecimiento y del aprendizaje. En mis conciertos me gusta "viajar" entre ese mundo muy romántico con el mundo muy rítmico y más latino. También hago un recorrido de mis primeras canciones para vivir y recordar cada etapa importante de mi carrera.

Supongo que se lo habrán dicho en innumerables ocasiones pero, No me doy por vencido es todo un himno y toda una canción de desahogo que ha acompañado y acompañará a multitud de personas en momentos de debilidad... por la que simplemente tenemos que darle las gracias.

Ah, muchas gracias! Si, es un himno de esperanza y todavía me emociono mucho al cantarla.

Se ha sabido rodear muy bien en sus colaboraciones. Desde Juan Luis Guerra, Laura Pausini, Paty Cantú, hasta Lola Índigo, Myke Towers, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Rauw Alejandro... realmente la lista es interminable.

Compartir con artistas y colegas que uno admira es un regalo. Me encanta esa conversación musical que crea cuando uno junta a dos artistas (o más) en una canción. Ojalá y pueda seguir colaborando con gente especial.

Centrándonos un poco en su concierto en Salobreña, no sé si sabe que se generó un gran revuelo cuando se anunció su concierto porque fue una gran sorpresa.

No sabia, me hace mucha ilusión cantar en Salobreña por primera vez. Que se repita muchas veces.

En Granada en general cuenta con un gran número de seguidores que están deseando verlo en directo.

Pues me aseguraré de darlo todo para que se multipliquen esos seguidores.

¿Qué se encontrará el público del Tropicalia Summer Music?

Es un concierto muy variado. Un viaje que celebra 25 años de canciones. Música romántica, música rítmica, medleys, y mucha energía y corazón.