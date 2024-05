Condes de Gabia recupera la obra de un autor de culto entre fotógrafos pero desconocido para el público: Manuel Bello

Manuel Bello Manuel Bello (Guadix, 1957- Granada, 2009) era "un tipo de creador que vive ajeno a los circuitos más comerciales, ya sea por decisión propia o por avatares de la vida, y sin embargo desarrolla un trabajo muy interesante". Así defiende al fotógrafo Francisco Baena, admirador confeso de su obra y director del Museo José Guerrero, dependiente de la Diputación granadina y precisamente la institución que más ha movido ficha en los últimos años para reivindicar su obra y su legado. El último paso en ese sentido es la muestra que este mismo miércoles se inaugura en tro de sus espacios expositivos, el Palacio de Condes de Gabia.

La muestra

El pájaro azul es el título de la muestra que se exhibe en la Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia hasta el próximo 22 de septiembre. Comisariada por Rafael Doctor, ofrece al público el mayor conjunto de obras reunidas del artista granadino hasta la fecha. La mayoría son copias realizadas por el propio autor y están firmadas. Gracias a una investigación previa, se han localizado alrededor de medio centenar de obras dispersas en diversas colecciones, algunas exhibidas en la exposición y otras conservadas en archivos digitales.

La organización de las obras no responde a un orden cronológico, sino que obedece a la propuesta de una serie de conjuntos coherentes. Asimismo, las fotografías tampoco están datadas, puesto que el autor tampoco lo hacía. Se ha dedicado un espacio a su labor como realizador de videoclips y otro para la proyección de dos proyectos inacabados.

Además, en una estancia separada, se exhibirá, por primera vez en Granada, una colección de fotografías de Bernard Plossu, prestadas excepcionalmente para la ocasión en señal de reconocimiento y homenaje a quien Bello definió como uno de los mejores fotógrafos poetas que había en España. Aunque no llegaron a conocerse en persona, a Plossu y Bello los unía la mutua admiración y un hermanamiento espiritual que se materializa con la exhibición conjunta de sus obras.

El autor

Aún en vida, fue un fotógrafo de culto admirado por quienes tenían conocimiento de su trabajo. Sin embargo, poco preocupado por darse a conocer, su obra no trascendió ese limitado círculo de iniciados. Protagonizó una exposición individual en Paso del Zute, No hay camino al paraíso (Huétor Vega, 1999) que recogía lo más esencial de su producción hasta entonces. Después, participó en la colectiva titulada Huellas de luz granadina, en esta misma sala del Palacio de los Condes de Gabia (2000). Aparte de los catálogos de ambas muestras, agotados hace tiempo, en pocos libros más se publicaron sus fotografías. Estas, no obstante, han circulado por internet, donde provocan la fascinación de quienes las ven por primera vez.

Doctor ha señalado este miércoles en el acto de presentación a los medios que “el autor ofrece atmósferas que provocan escenas o cosas que no se intentan contar, sino sugerir". "Casi nada se constriñe a un título, una fecha o un lugar. Es un trabajo que habita lo atemporal. No son instantáneas de nada o no pretenden serlo”, ha agregado.

Por su parte, la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que “la Cultura y el Arte son fundamentales para la sociedad", por lo que la institución provincial trabaja activamente para "dar un altavoz y un espacio a los artistas”. Y en numerosas ocasiones, como en este caso, para poner en valor la obra de artistas granadinos que todavía no ocupan el lugar que merecen en el panorama artístico nacional.

Horario

El horario de la muestra será de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Y los domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.