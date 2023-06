La exposición trina y simultánea de Jacinto Gutiérrez en tres salas de Granada

Jacinto Gutiérrez no había vuelto a exponer en Granada desde el año 1986, cuando protagonizó su última individual en una galería ya desaparecida con la que luego viajaría a Arco ese mismo año. Después, dejó la pintura y dejó la ciudad para dedicarse al diseño gráfico en Sevilla. Ahora regresa de su exilio voluntario de 20 años por la puerta grande, con una exposición por partida triple por tres espacios emblemáticos del patrimonio granadino: el Palacio de los Córdova, la Casa Museo de Max Moureau y la Casa de Zafra. Tres centros expositivos dependientes del Ayuntamiento que acogen las series más recientes del artista.

En total, entre las salas de los tres edificios se exponen 46 obras del total de 70 que Gutiérrez pintó desde 2020 a 2022, año en el que también recibió el encargo de realizar el cartel para las fiestas del Corpus en su ciudad natal. Esa petición fue casi paralela a este proyecto: "Les propuse de exponer y ellos muy generosamente me ofrecieron la posibilidad de usar las tres salas", comenta el artista. Fue una cuestión de volumen lo que llevó a acordar una muestra trina y simultánea, un singularidad en el mapa expositivo de la ciudad que ha recibido el nombre de Albaicinear con pinturas de Jacinto Gutiérrez y que puede verse hasta el próximo 30 de junio.

Si la vuelta a su ciudad ha sido un hecho casi fortuito, muchas circunstancias tuvieron que confluir para que Jacinto Gutiérrez (Granada, 1962), más conocido como Guti, regresase a la pintura. La colección de dibujos realizados en carbón y óleo sobre papel, lino o madera, empezó a gestarse en la soledad del confinamiento tras un divorcio y un cáncer, a lo que se sumó la pérdida de Manuel Salinas a causa del Covid. "Encerrado y solo dediqué muchas horas a pintar para volver a soltar la mano", cuenta el artista, que durante estos 20 años también se exilió voluntariamente de la pintura aunque siguiese cultivándola en privado y de forma muy "relajada". "Él vivía con un amigo común, Diego Carrasco, y un día después de que muriese volví a visitar su estudio. Quise dejar constancia de la manera que lo había dejado porque pensaba que desaparecería, tomé algunas fotos y lo que en principio iban a ser un par de cuadros se convirtió en una serie de 30", recuerda el artista.

Casa de Zafra

Fue así como surgió la serie Salinas, que se expone en Casa de Zafra desde el 18 de mayo. Jacinto Gutiérrez realiza un magnífico relato visual del espacio creativo e íntimo con la intención de inmortalizar ese lugar de creación y contemplación que albergaba la casa del pintor sevillano y coleccionista de objetos. Pinturas que son dibujos y viceversa en abundancia de detalles dejan claro el poder del grafismo y el carácter casi de ilustración de la figuración de esta imponente serie de más de 20 cuadros y otros dibujos del cuaderno de apuntes desde una visión personal.

Con una rica escala cromática el rojo intenso es el protagonista de la serie en un tríptico que recuerda a José Guerrero, -conviene recordar que un adolescente Jacinto Gutiérrez acompañó en algún montaje al maestro granadino- y ver su respuesta en la realización de tres pinturas de gran formato que rompen con el eje de coordenadas, evocando la brecha del pintor expresionista.

Sin duda, la exposición Albaicinear con pinturas de Jacinto Gutiérrez es una reivindicación del dibujo y la pintura figurativa contemporánea después de una primera etapa próximo a la abstracción. Es por otra parte, una viva manifestación de la vuelta del pintor a su ciudad natal con toda la potencia artística y estética identificada con la nobleza de un gran artista visual, fotógrafo, diseñador y creador de libre pensamiento y acción. "De joven estaba fascinado por el expresionismo abstracto y tuve muchos parabienes, pero yo me sentía que hacía una y otra vez el mismo cuadro. Me pasé a la figuración pero no recibí las mismas críticas y entonces era joven, fue uno de los motivos por los que dejé el mundo del arte. Pero aquello fue desapareciendo y ahora me interesa que el espectador vea el dibujo y vea el proceso. "Antes estaba mal visto ser buen dibujante", comenta sobre esta nueva etapa como pintor.

Carmen Max Moureau

Ese es el motivo por el que serie Berlín, expuesta en la Casa Museo de Max Moureau, tiene más presencia el carboncillo, que antes quedaba oculto por capas de óleo. El edificio en pleno centro del Albaicín muestra en 14 pinturas la visión del pintor durante una estancia en la casa de unos amigos y amantes del arte y la literatura en el Berlín Occidental. La casa como espacio contenedor de objetos. Habitaciones con grandes estanterías de libros, un piano de cola, y antigüedades. Una escultura clásica en el interior de un museo rompe con la frescura y la espontaneidad de las pinturas de Gutiérrez.

Cruces de calles y plazas completan un escenario urbano con detalles de grafitis tuneados bajo la crítica mirada del pintor y diseñador gráfico granadino. Pero sobre todo Berlín, en palabras del autor “representa la otra cara del estatus de la capital alemana reconstruida”.

Palacio de los Córdova

La tercera serie surgió a partir de las visitas a la tierra de su nueva pareja. Titulada Carbón y expuesta en el Palacio de los Córdova, es una crónica visual y sentimental de la visita que el artista realizó al Pozo Julia, una de las minas extinguidas de la región del Bierzo en León, convertida en un centro de interpretación de la minería de Castilla y León. Una muestra profundamente narrativa donde los primeros trazos y bocetos aparecen en la obra final. Carente de artificiosidad y dramatismo, es la serie "más personal" del pintor, una interpretación de esa dura realidad con la que el artista del equipo de diseño Gel cierra su vuelta a la pintura y a la ciudad.