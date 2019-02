Sara García Mendoza muestra su casa vacía

"Todos tenemos una casa vacía, bien porque se ha roto una pareja, bien porque alguien se ha ido lejos o ha muerto". Con esta premisa la artista jienense afincada en Granada Sara García Mendoza ha planteado una exposición de fotografías y textos tan personales que han logrado trascender los propios sentimientos para convertirse en universales. A partir del jueves las salas del Centro Artístico exhibirán la muestra, que lleva por título La casa vacía.

La fotógrafa y poeta, que inaugurará la muestra a las 20:00 horas con una charla con el escritor José Luis Gärtner, plasma en ella las sensaciones que experimentó tras el fallecimiento de sus padres en el mismo año. "Tras su muerte la casa familiar se cerró. A los 6 o 7 meses volvimos por un tema de papeleo. Entré en casa con una cámara de fotos creo que a modo de escudo. Capté muchas imágenes a las que he estado años dándole vueltas. Tras seleccionarlas, las he unido a poemas que escribí estando mi madre en el hospital y otros que he hecho nuevos", cuenta sobre el origen de la exposición en la que habla "de esos muebles, de esa cama que se queda hecha, esas cortinas... que son los testigos que recogen la vida. Nada más verlos hace que cobren vida cosas que están muertas".

Hasta el próximo 1 de marzo podrá verse la muestra, que ya se exhibió el año pasado en la sala de exposiciones Arrabal & CIA y cuenta con un total de 16 piezas. A través de ellas, García Mendoza logra la implicación del público, que tiene que interactuar como parte indispensable de la exposición.

En este sentido, la muestra se estructura en dos partes. Por un lado, las imágenes de la casa. Por otro los filtros de metacrilato translúcido que contiene un fragmentos poéticos que hace referencia a la imagen. El visitante puede contemplar cada pieza en sus tres dimensiones: como fotografía, como poesía y como la mezcla de ambas vertientes.

"Es algo similar a lo que ocurre cuando entras en una habitación pero tiene una cortina echada y tienes que abrirla para poder desvelar la imagen que hay dentro. El metacrilato cumple esa función de la cortina que vela. Te está hablando, te está mostrando, pero tú tienes que moverlo para llegar a la estancia", explica la artista.

Tras graduarse en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la universidad de Granada, siguió formándose y especializándose fotografía, lo que le llevó a participar en varias exposiciones, entre ellas una de arquitectura efímera con la experta Loreto Spa. En la actualidad, la profesora del IES Santa Fe completa su formación con estudios de Bellas Artes en la Universidad de Granada mientras prepara la muestra Sinestesias, que podrá verse en Arrabal & Cía a partir del 22 de marzo.