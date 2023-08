El Festival de San Sebasitán proyectará por primera vez la película rescatada de Val del Omar

Festival en las entrañas (1963-1965), la película de José Val del Omar descubierta en mayo del pasado año verá la luz por primera vez en el Festival de San Sebastián, dentro de la sección Klasikoak, según la propia organización ha anunciado en sus redes sociales. Se grata de de una pieza rodada con la técnica de TáctilVisión, diseñada por el propio cineasta y que fue un encargo del Ministerio de Información y Turismo, presidido por Manuel Fraga, como parte de un proyecto de diez cortometrajes sobre la campaña Festivales de España, para la Exposición Universal de Nueva York (1964).

La cinta que ahora se proyectará, de menos de media hora, corresponde a los dos últimos episodios de aquel proyecto: Luna de Sangre y Festival en las entrañas, que fueron localizadas por una investigación del Archivo Val del Omar en los archivos de la Filmoteca mientras trataba de localizar una copia de la segunda. La misma recoge una actuación de Antonio el Bailarín en las cuevas de Nerja, rodada a comienzos de los 60.

Ambos trabajos se encontraban pegados en una lata bajo el título "Descartes", y según la fecha y el estado de los empalmes, los descubridores concluyeron que que fue obra del director de Aguaespejo Granadino. Desde ese momento, Filmoteca Española comenzó a trabajar en el proceso de restauración de la cinta, que incluyese la creación de una copia digitalizada. El resultado podrá verse finalmente en el festival vasco.

También, dentro de la programación de Zinemaldia, la web de Artxiboa, el Archivo del Festival de San Sebastián, incluye una exposición virtual sobre la relación de Val del Omar con esta cita cultural a través de las cartas que intercambiaron. Bajo el título Misticismo tecnológico. Un testimonio epistolar de la relación de José Val del Omar con el Festival de San Sebastián (1958-1959), la muestra recopila la correspondencia entre el granadino y el festival, hasta alcanzar la veintena de cartas.

Este material, también inédito hasta ahora, permite rescatar un curioso, y desconocido, episodio desconocido de la historia del Festival, con el propio José Val del Omar. Fue a finales de los años 50, cuando el director propuso , como ideador de dos jornadas experimentales llevadas a cabo en San Sebastián entre 1958 y 1959. El texto de la exposición ha corrido a cargo del profesor e investigador Asier Aranzubia (Universidad Carlos III de Madrid).

Como explica Asier Aranzubia, responsable del texto de la muestra, el 6 de junio de 1958, Antonio de Zulueta, director del Festival de San Sebastián, escribió a José Vale del Omar, al que había conocido en Cannes ese mismo año donde, tras asistir a una proyección de Aguaespejo Granadino, Zulueta entiende que el creador de esta insólita pieza es, sin duda, la persona que busca para que le ayude a organizar una serie de sesiones de cine experimental en su festival.

Se inicia así una relación epistolar que acabará dando lugar a las dos colaboraciones del inventor granadino que se concretarán finalmente en dos actos (celebrados en 1958 y 1959) en los que, bajo el epígrafe genérico de Información sobre el progreso técnico, se reflexionará sobre las posibilidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas en el ámbito cinematográfico y audiovisual. experimentación.

Una sección para el recuerdo

El objetivo de la sección Klasikoak, inaugurada en 2018, es precisamente el de rescatar clásicos, modernos y antiguos, y en la 71 edición del festival contará "con más películas que nunca", según han destacado desde el certamen en un comunicado.

Además de Festival en las entrañas, el Festival recuperará otra película española, Furia española (Fúria espanyola/ Spanish Fury), una comedia negra dirigida en 1975 por Francesc Betriu en la que el actor Cassen interpreta a Sebastián, un gran aficionado al fútbol cuyo enlace con Juliana (Mónica Randall) coincide con el partido más importante de la liga, el clásico Barcelona-Real Madrid. En esta obra costumbrista, el director mezcla fútbol, política y crítica social para enfrentarse a la censura franquista en el año en que murió Franco.

Junto a estas dos, serán seis los títulos que se proyectarán en la sala de cine de Tabakalera. En esta ocasión podrán verse copias restauradas de obras dirigidas por Yasuzo Masumura, Liliane de Kermadec, Francesc Betriu, Yasujiro Ozu, Fabián Bielinsky y Arturo Ripstein, además del estreno del ya anunciado El realismo socialista / Socialist Realism, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento.

Por destacar algunos de los títulos, Klasikoak recuperará en 4K Nueve reinas/Nine Queens (2000), de la cinematografía argentina y la obra maestra de su director, Fabián Bielinsky, que concursó en la Sección Oficial con El aura/ The Aura (2005). Por otro lado, coincidiendo con el 30 aniversario de su estreno, se proyectará Principio y fin/ The Beginning and the End, película que en 1993 ganó la Concha de Oro (ex aequo con Sara, de Dariush Mehrjui). En este clásico moderno, el director mexicano Arturo Ripstein, nombre habitual en distintas secciones del Festival de San Sebastián y ganador de una segunda Concha de Oro por La perdición de los hombres/ The Ruination of Men (2000), relata la historia de una familia de clase media que, tras la muerte de su patriarca, lucha por evitar la pobreza.