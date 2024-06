'Gastronomía Flamenco-Punk': reivindicación del género gastronómico en la narrativa

Este martes 4 de junio, Granada se convierte en el epicentro de una innovadora fusión entre gastronomía y música. La Biblioteca Provincial será el escenario de una presentación única que comenzará a las 19:00 horas. En esta ocasión, Carmen K. Salmerón, periodista musical y gastronómica, dialogará con Antonio Arias de Lagartija Nick, Antonio Molina de Amor de Madre, y Marisa Asensio, gestora y programadora musical.

La iniciativa, denominada Gastronomía Flamenco Punk, propone un estilo de vida tranquilo y saludable, alineado con los principios del slow food y el slow way of life. Este evento se posiciona como una respuesta al predominante modelo de vida acelerado y al consumo de comida rápida. La autora sugiere que es posible disfrutar de una alimentación rica, sana, fácil y económica, y aprender a saborear la creación culinaria. Según Salmerón, la cocina se convierte en un laboratorio donde se pueden gestionar pensamientos y emociones, y la música juega un papel crucial en este proceso de alquimia.

"El flamenco y el punk forman un excitante maridaje gastronómico, musical y literario", afirma la periodista. Con una destacada trayectoria que comenzó en 1985, Carmen K. Salmerón es una pionera en el periodismo musical y gastronómico. Fue la primera mujer crítica de flamenco y guionista de un programa de flamenco en la historia de la televisión pública y privada en España, con Algo más que flamenco. Además, fue guionista del programa Entre platos anda el juego y coordinadora internacional del magazine cultural FM2. A lo largo de su carrera, ha estado vinculada al grupo Prisa-Progresa, manteniendo siempre su independencia y su estilo incisivo.

Durante la presentación, se ofrecerán varias recetas acompañadas de recomendaciones musicales específicas. Algunos de los platos destacados incluyen: Ensalada de Granates acompañada por El nuevo Harlem de Lagartija Nick; Migas pescetarianas junto a Mi tío de Amor de Madre; Picardía de Lombarda con Esta no es manera de decir adiós de Soleá Morente y Antonio Arias; Revuelto de lombarda acompañado por Stella by Starlight de Enrique Morente; Alcachofas espeluznás junto a Fiesta de The Pogues; y Leche frita moderna con Spanish bombs de The Clash.

Carmen K. Salmerón también invita a los asistentes a disfrutar de una playlist en Spotify con sus propuestas musicales, diseñadas para complementar los ingredientes y las creaciones culinarias. Ella subraya que la música puede abrir puertas a estados mentales insospechados y es fundamental en el proceso de creación gastronómica.

Este evento promete ser una experiencia multisensorial que combina el arte culinario con la riqueza musical, proporcionando una nueva forma de disfrutar y apreciar tanto la gastronomía como la música.