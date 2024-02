Granada entra en la quiniela fan para ser sede del Festival de Eurovisión Junior 2024

España ha sido el país designado por la Unión Europea de Radiodifusión para albergar el Festival de Eurovisión Júnior 2024 tras la renuncia de Francia. Una elección que tiene a los fanáticos por este concurso y por todo lo que rodea, los conocidos como eurofans, muy emocionados. Tanto es así que desde que se conociera la noticia de que será nuestro país el que sea la sede del concurso, muchos han empezado su particular campaña para escoger que ciudad será la sede. Y en estas quinielas ha aparecido con mucha fuerza el nombre de Granada.

Han sido muchos los usuarios a través de las redes sociales los que han pedido a instituciones, artistas y políticos que cumplan su deseo y que sea la ciudad nazarí la que sea sede de este certamen. A su favor juega la gran visibilidad que la ciudad tuvo a raíz de acoger las dos cumbres de la Unión Europea celebradas el pasado mes de octubre de 2023, que llevaron la imagen de Granada a miles de hogares europeos.

La candidatura de Granada lanzada por los eurofans todavía no tiene respaldo institucional. Ni el Ayuntamiento de Granada, ni la Diputación provincial, ni la Junta de Andalucía han mostrado todavía interés por ser sede de este festival de música junior, pese a que son cada vez más voces las que se alzan en esta demanda.

Eurovision Junior 2024 debe celebrarse en Granada, la mejor ciudad (no leo lloros).¡ACTÚEN @aytogr! pic.twitter.com/JWlr2L5mrH — Adrián05 (@Adrofe05) February 14, 2024

Radio Televisión Española (RTVE) ha admitido ya que cuenta con varias propuestas de diferentes ciudades españolas como candidatas para acoger el festival. La jefa de la delegación española de Eurovisión, Ana María Bordas, ha confirmado en una entrevista que recoge Europa Press que "trabajarán en las próximas semanas para decidir en qué ciudad se dan las mejores condiciones".

Entre las ciudades que sí se han postulado de forma oficial para albergar este gran evento de repercusión internacional se encuentran Valencia, Barcelona, Madrid o incluso Málaga.

En el primer caso, la apuesta cuenta con el aval de la Generalitat Valenciana, así como también con el favor del público fan. La Generalitat ya colabora con RTVE en la celebración del Benidorm Fest, mediante el que se escoge la candidatura española para el Festival de Eurovisión senior. También pesa que la última representante de los júnior, Sandra Valero, es valenciana.

En el segundo caso, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal también ha mostrado su predisposición para organizarlo. En un mensaje en su cuenta en X, el alcalde Jaume Collboni sostiene que no hay "ningún lugar como Barcelona para celebrar Eurovisión Junior 2024", argumentando que "Barcelona ha demostrado su capacidad para organizar eventos musicales de gran envergadura" y "cuenta con las condiciones y la determinación necesarias para hacer de esta edición la mejor hasta el momento".

Por otra parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho que está "abierto" a que la ciudad costera pueda acoger Eurovisión Junior 2024. "Nosotros encantados de que eso pueda ocurrir. Somos una ciudad muy hospitalaria y en materia de congresos especialmente; y congresos y convenciones aquí se celebran muchísimas". Cuestionado, en concreto, sobre si cree que hay posibilidades de que Málaga albergue este certamen, De la Torre ha dicho que "no nos han pedido nada", aunque ha reiterado que "Málaga es una ciudad que enamora".

Los Cármenes, El Palacio o Congresos

Entre los lugares que pueden albergar la celebración de este festival de música en la ciudad nazarí, tres destacan por encima del resto: El Palacio Municipal de los Deportes de Granada, El Palacio de Exposiciones y Congresos, y también el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes.

El primero de los tres recintos es el más usado para conciertos y espectáculos culturales en Granada. El pabellón es muy versátil, y puede acoger todo tipo de shows, por lo que su adaptación para el festival eurovisivo no supondría demasiados inconvenientes. Recientemente, fue la casa de la compañía Circo del Sol, que representó en diciembre durante cuatro días su espectáculo Ovo. En su contra, el limitado aforo del que dispone, que se vería aún más reducido con la instalación del escenario, la green room y todos los sistemas necesarios para la emisión a nivel europeo. Además, el equipo del baloncesto del Covirán Granada juega sus partidos y entrena en él, por lo que sería necesaria una adaptación del calendario del próximo año o un traslado temporal mientras se acoge el evento.

Por su parte, el Palacio de Congresos es otro de los recintos que podría acoger, de celebrarse en Granada, este show. Fue el lugar en el que se celebraron las dos Cumbres Europeas el pasado octubre y también puede hacer un proceso de metamorfosis si es necesario. Este, además, será sede en febrero de 2025 de la próxima edición de los Premios Goya, y se encuentra en proceso de renovación para albergar los galardones de la Academia del Cine. A su favor juega su ubicación, en pleno centro de la ciudad y rodeado por una planta hotelera muy importante. En su contra, un aforo que sería incluso menor que el del Palacio de Deportes.

La tercera posibilidad se abre con el Estadio Nuevo Los Cármenes, en el que el aforo no sería un problema, pues podría acoger incuso hasta un total de 15.000 personas ya con ciertas partes del campo dedicadas a toda la logística del evento. En su contra jugaría el ser un estadio al aire libre, y que las condiciones meteorológicas podrían afectar al desarrollo de la gala. La firma de una adenda al convenio vigente entre el Ayuntamiento y el Granada CF para que el rapero Saiko celebre un show en el estadio 19 años después del último concierto en esta instalación abre la posibilidad de la elección de este espacio. Aunque también sería necesario que el equipo de fútbol no juegue durante varias jornadas como local, y habría que solucionar de forma rápida los posibles problemas que pudieran sobrevenir al césped para que no interfiriera con la práctica deportiva posterior.

España nunca ha acogido este festival, pese a ganarlo hace 20 años

La XXII edición del Festival Eurovisión Junior, en el que participan niños de entre 9 y 14 años, anunció el pasado viernes 16 de febrero que España había aceptado organizar el concurso tras la renuncia del país vecino. Será la primera vez que España acoja este concurso, que ganó en su segunda edición en 2004, con la canción Antes muerta que sencilla de María Isabel.

"Veinte años después de su victoria, nos emociona llevar finalmente el concurso a España, y estamos agradecidos a RTVE por aceptar ser los anfitriones de esta competición, que da a jóvenes artistas europeos la oportunidad de mostrar su talento", señaló el supervisor ejecutivo de Eurovisión Junior, Martin Österdahl.

A diferencia de su hermano "mayor", Eurovisión Junior no tiene necesariamente que celebrarse cada año en el país cuyo representante ganó la edición anterior, aunque sí que tiene prioridad en hacerlo si lo desea. El pasado año España fue segunda con Loviu de Sandra Valero, mientras que la ganadora fue la francesa Coeur, interpretada por Zoe Clauzure.

France Télévisions declinó organizar el festival de 2024, por lo que UER se lo ofreció a RTVE, que sí ha aceptado. "Organizar el festival es un paso más en los esfuerzos que la televisión pública española ha realizado en los últimos años para promover Eurovisión en España y dar relevancia a nuestra música", indicó Ana María Bordas.

La ciudad sede del festival y las fechas de este (que suele celebrarse a finales de cada año) serán anunciadas próximamente. Preguntada por quién será el representante español en este concurso infantil, la jefa de la delegación ha confirmado que "todavía no se sabe", pero ha aprovechado para hacer "un llamamiento abierto" para presentar candidaturas. "Luego habrá un proceso de selección con un casting interno, aunque no será antes de verano", ha confirmado.