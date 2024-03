Mayte Martín: "Los temas forman parte de la memoria emocional: son tatuajes para todos"

El próximo sábado a las 21.00 Mayte Martín presentará en el Auditorio Manuel de Falla Tatuajes. Se trata de su nuevo proyecto, en el que la cantante interpreta en un intimista formato de cuarteto, títulos inmortales de un repertorio que atesorado en la memoria del público, como Gracias a la vida, Te recuerdo Amanda, El breve espacio en que no está, y Alfonsina y el mar entre otras. El cuarteto lo conforman Mayte Martín, voz y dirección musical; Nelsa Baró, piano y arreglos; Guillermo Prats como contrabajo y Vicente Soler a la batería.

Esa versatilidad de Mayte Martín, que a veces la sumerge en otros paisajes sonoros que nada tiene que ver con el flamenco, permite verla y escucharla recreando una colección de verdaderas obras de arte en forma de canción, que forman y formarán parte para siempre legado de la música universal. Es un viaje emocional muy especial y auténtico, con grandes reencuentros en forma de canciones. Conversamos con ella.

-Es siempre muy bienvenida en Granada y en Andalucía.

-¡Gracias! Siempre que vengo al sur a compartirme en una faceta mía que no es la de cantaora experimento una emoción inmensa por que siento que, de algún modo, mi público andaluz me acoge entera y ha comprendido que yo soy todo lo que hago, que en todo ello hay solo verdad, que pongo en todo el mismo amor y que en cada género que toco hay una parte de mí que solo se expresa cuando me sumerjo ahí, que soy una comunicadora libre de etiquetas y de limitaciones.

-Empecemos por Tatuajes. ¿De qué habla?

-Tatuajes es una colección de canciones icónicas, de esas que escuchas una vez en la vida y ya no te desprendes de ellas nunca más. Algunas generaciones, por edad, han respirado estos clásicos y forman parte de sus vidas; pero las nuevas también deben saber que estas obras de arte existen y que forman parte de la historia de la música universal y de la memoria colectiva.

-¿Cantará junto a un piano, un contrabajo y una batería, cómo se siente? ¿Qué ha descubierto en este proceso?

-Cuento con un trío que, además de estar formado por enormes músicos, es como mi familia por el tiempo que hace que compartimos música, por su calidad humana y por la admiración y el cariño que existen entre nosotros.

-Desde que tuvo la idea de hacer esto, ¿cómo ha evolucionado el proyecto? ¿El destino ha sido el que creía?

-A mí me nace una idea y, hasta que la llevo a cabo, pueden pasar muchos años; ese es el caso de Tatuajes; si algo ha cambiado en estos años, es que cuando nació la idea dudé de su solidez por sentir que ninguno de estos temas se podía mejorar; ahora, cuando llegó el momento de llevarla a término, me di cuenta de que el hecho de que no sean mejorables no impide que me regale el placer de cantarlas. Tampoco necesito dejar mi sello en ninguna de estas obras maravillosas, si no simplemente celebrarlas y sentirlas vibrar en mi boca y en mi pecho.

-Sabes que se te quiere en Granada, concretamente Fuensanta, y su taberna de vinos eran un lugar donde se te acogía de corazón.

-Por supuesto que lo sé… y fue tanta la conmoción que sentí al saber de su partida que no pude ni compartirlo en redes, porque fui incapaz de escribir nada que le hiciera justicia. Fuensanta era luz, de esos seres que das gracias a la vida por haberlos conocido. Siempre la celebré y así seguirá siendo porque sigue viva en mi corazón.

-Hay que seguir, Gracias a la vida y otras versiones las ha hecho propias. ¿Qué sensación le merece el resultado? ¿Cómo ha sido elegir esos temas precisamente?

-No tuve que darle muchas vueltas al repertorio, los temas se escogieron solos. La mayoría de ellos forman parte de la memoria emocional de dos o tres generaciones: son tatuajes para todos.