El Hombre Garabato presenta ‘Babilonia’

El Hombre Garabato, una de las bandas más en forma de la ciudad, publicará este viernes 26 de noviembre un nuevo trabajo, Babilonia. Es un disco muy especial, tanto por la época en la que se ha gestado, en plena pandemia, con los artistas, como toda la sociedad, recluidos en casa, y por que es su primer trabajo tras su imponente trilogía anterior. La banda, como decimos, se encuentra en un momento singular, preparando la vuelta a los escenarios con el directo de Babilonia con la frescura de los nuevos temas y con un sonido muy cuidado en el que la incorporación de la sabiduría que atesora Raúl Bernal ha aportado nuevos matices y profundidad a la formación. Conversamos con ellos sobre su puesta a la venta mañana viernes. La presentación con firma de discos incluida y un acústico de la banda será el sábado siguiente, 27 de noviembre, a las 13:00 en Discos Marcapasos, en un acto muy exclusivo, como los que organiza para las presentaciones este emblemático establecimientos granadino, abierto a todo el público.

El tema que abre Babilonia se titula Esto yo ya lo he escuchado antes. Al respecto les comentamos que no, que precisamente parece algo nuevo, a lo que nos responden: “Llevas razón, musicalmente estamos escuchando a un Hombre Garabato nuevo. Después de la trilogía necesitábamos un cambio drástico y hemos intentado dar un giro de timón. Para ello ha sido fundamental la presencia de Raúl Bernal en la producción. A lo que me refiero con “ya he escuchado antes” es a que hay ciertas afirmaciones que, por repetirlas muchas veces, las asumimos como verdaderas sin darnos cuenta de los efectos nocivos que pueden tener. Un día te das cuenta de que son mentiras y te dices “bah, eso ya me lo sé” y, de alguna manera, neutralizas la carga negativa que poseen”.

La banda con diez años de vida, que se dice pronto, se encuentra en un buen momento, siempre luchando por proyectos y música que les merezca la pena. Se les ve satisfechos con el nuevo trabajo. La pregunta sobre su finalización de una trilogía, es obligada, pues es un trabajo denso componer y grabar tres discos con una línea argumental compartida: demonios, aullidos y luciérnagas, les preguntamos por la vuelta a un solo trabajo, a lo que Nicolás nos responde: “En la trilogía echamos toda la carne en el asador. En este disco nos enfrentábamos el reto a abrir una nueva vía de expresión dentro de nuestras coordenadas. En este sentido, es un disco menos conceptual, más apoyado en canciones independientes que en un concepto previo que las inspira y las sostiene. De alguna manera, apropiándome de expresiones futbolísticas, ahora vamos partido a partido”.

Otra cuestión importante y novedosa la constituyen las aportaciones de las colaboraciones del disco, la más determinante, la de Raúl Bernal, le preguntamos sobre su valoración al respecto, a lo que nos responden: “La incorporación a la grabación de un músico tan completo como Raúl Bernal ha supuesto un gran aporte al disco y a la banda en general. Ha sido una persona externa que, desde el cariño y el respeto a la esencia del grupo, ha sido capaz de hacernos evolucionar y huir de ciertas inercias y lugares comunes. A todas luces ha resultado una buena idea contar con él y una gran experiencia”.

Sobre las expectativas respecto a Babilonia, nos comentan que su intención al publicar canciones es la de “conectar con quien las oye y tocar sus sentimientos, sus afectos y hacerlos un poco más felices”. “Esa sería la expectativa en último término. Ojala dejemos un puñado de canciones que sobrevivan al paso del tiempo y que, cuando las oigan nuestros hijos, sientan que sus padres hicieron algo digno”.

Finalmente, sobre un trabajo gestado y nacido en plena pandemia pero que se desarrollará en esta nueva y esperanzadora etapa, opinan: “El disco fue compuesto en unas circunstancias muy particulares pero en todo momento tuvimos muy presente que los textos no podían estar completamente sujetos a un momento histórico sino que tendrían que tener en sí la posibilidad de ser interpretados en diversas situaciones. Sentimientos como la claustrofobia, el aislamiento o la necesidad de una luz, son muy propios de la pandemia pero pueden tener vigencia en otros momentos de nuestra vida”.

Nos despedimos deseándoles lo mejor, sabemos que la única manera de que las bandas subsistan es comprando sus discos y asistiendo a su conciertos, y con discos como Babilonia y bandas como el Hombre Garabato, eso, realmente es fácil y placentero. Suerte.