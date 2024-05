Isaki Lacuesta dirige 'Segundo premio', film de "vaqueros gays" sobre Los Planetas: "Jota dice que son héroes de Marvel"

El cineasta Isaki Lacuesta dirige la película Segundo Premio, galardonada con la Biznaga de Oro a Mejor Película en el Festival de Málaga, que aborda la "mitología" que existe sobre el grupo musical Los Planetas, en el momento en el que el cantante (Jota) quería ir a Nueva York para grabar su tercer disco, Una semana en el motor de un autobús.

"La noche que conocí a Jota y a Florent (fundadores de Los Planetas) les dije que iba a hacer una película sobre ellos de vaqueros gays o de un vampiro y un fantasma, aunque Jota me decía que tenía que ser más una película de superhéroes porque ellos eran héroes de Marvel", ha recordado Lacuesta en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la cinta.

El cineasta asegura que los cantantes se tomaron "bien" esta primera toma de contacto e ironizaron contestándole que "en realidad la película tendría que hacerla Bayona. Segundo Premio no solo trata de la "mitología" que envuelve al grupo sino de elementos que hay entre ellos, "como el amor, el desamor o el despecho", según detalla el cineasta.

"A mi lo que más me interesaba para la película era la relación del cantante y del guitarrista. Esa idea de que en realidad se terminan solapando y formando un solo cuerpo. Esta idea de que se necesitan mutuamente por el proceso de trabajo musical entre ambos, que era un proceso creativo, pero al mismo tiempo era una relación vital llena de amor, odio y pasión", argumenta.

Una de las "leyendas" que gira en torno a Los Planetas está relacionada con la canción Segundo Premio, que comparte nombre con la película, y sobre la que hay muchas "interpretaciones" acerca de su destinatario. "Una de esas interpretaciones es que se dice que esa canción no era un tema de despecho por un amor romántico del cantante (Jota) y sí que guardaba relación con el guitarrista (Florent), que le abandonaba por meterse en las drogas y en la heroína", comenta Isaki Lacuesta, que también agrega que puede deberse a un concurso de maquetas en el que Los Planetas quedaron segundos o desvela que Jota contó que también podía ser una canción de despecho para un amor no correspondido.

Lacuesta aclara que la película mezcla escenas que son "pura imaginación con situaciones reales", como el momento real en 1994, cuando acudieron a un programa de RTVE en el que reivindicaron que "el playback es falso y comercial". "Boicotearon el programa porque no cantaron, ya que creen que el playback es contrario a su naturaleza de banda de rock", recuerda el director de cine.

La película comienza advirtiendo al espectador de que no va a ver una película de Los Planetas y sí "sobre las leyendas del grupo", como recalca el realizador. "Es una película con distintas versiones en las que cada miembro de la banda te cuenta lo que ocurrió a su manera y el espectador tiene que decidir con qué mirada se queda", indica Isaki Lacuesta, que detalla que la cinta se inicia con el abandono de la guitarrista May, conocida por tocar de espaldas al público, de la banda.

Por último, Isaki Lacuesta defiende que Los Planetas merecen tener una película porque "su narrativa y su poética es muy especial" e insiste en la "mitología" que gira en torno al grupo. "Todos los oyentes de Los Planetas queremos pensar que pasaron algunas cosas de verdad. Ellos son muy dados a la ciencia ficción y tienen muchas letras que hablan de superhéroes y de cómics", afirma.

Un guion iniciado por Jonás Trueba

La película está protagonizada por Daniel Ibáñez y el músico granadino Cristalino, que interpretan a Jota y Florent, respectivamente, y en la piel de May se mete Stéphanie Magnin. La película nació hace muchos años con un primer guion de Jonás Trueba, pero, según Lacuesta, la tardanza del proyecto en ver la luz propició que Trueba "sintiese que ya no era esencial para él" y se la ofreció a su actual director

"A mí la idea de estar en Granada con músicos me entusiasma como plan de vida. Muchas veces el motivo para hacer una película no es tanto explicar una historia ni tratar un tema, sino poder disfrutar una experiencia vital que no podías tener tú", ha señalado.

En este sentido, apunta que siente una "gran admiración" por Trueba, pero decidió rehacer el guion porque no se parecen en nada ambos directores. "A mi me proponen hacer un guion nuevo y me encanta hacer películas sobre gente que no tiene nada en común conmigo", ha indicado.

Sin embargo, cuando conoció a Los Planetas se dio cuenta de que la música y el cine tiene ciertos "paralelismos" a la hora de trabajar. "Descubro que la forma de hacer un disco tiene muchos paralelismos con la forma que tenemos de hacer una película, sobre todo la idea de trabajo en equipo, ese momento en el que las relaciones profesionales se vuelven relaciones de amor y de amista, y esa necesidad mutua que se convierte en una pasión adictiva y, quizás, abocada al desastre", ha comentado.

Cristalino, un actor debutante

Por otro lado, Cristalino, ha señalado en declaraciones a Europa Press que "nunca" había actuado en una película y se define más como músico. "Yo tengo criterio musical, pero aquí valoro más lo que me dicen los demás. Yo me sentí cómodo actuando, pero no me siento con criterio para valorar mi actuación", afirma.

El artista comparte procedencia con Los Planetas y reconoce que mucha gente de su círculo es "fan" del grupo y enfatiza que son un grupo de "culto" en la ciudad andaluza. Además, el actor destaca que tanto sus compañeros como él se han basado más en las "leyendas" sobre lo que se decía de los cantantes reales que en lo que los propios artistas les decían sobre ellos mismos.