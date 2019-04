La Junta accede a aportar dinero extra para la OCG

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha señalado esta mañana que la Junta asumirá cerca de 300.000 euros de aportación extraordinaria para la Orquesta Ciudad de Granada (OCG).

"Vamos a mantener la orquesta en pie para que siga siendo buque insignia" de Granada, indicó la consejera, que también reconoció que la Orquesta "pasa por un momento crítico, muy crítico" a causa de la "elevadísima deuda que arrastra", que, según la consejera, es una situación que "se arrastra de hace muchísimo tiempo".

Del Pozo anunció que se trabaja en la elección de un gestor y en trazar un plan de viabilidad

Tras incidir en que se está en un momento "muy, muy delicado", Del Pozo señaló que "estamos haciendo encaje de bolillos con el presupuesto, porque por supuesto vamos a estar ahí". "Se necesita una aportación extraordinaria para salir de ese bache, y ahí vamos a estar", adelantó Del Pozo, que reconoció que tanto el Ayuntamiento de Granada -que ha sumado 200.000 euros´- como la Diputación -otros 100.000- ya han dado el paso de aumentar la asignación presupuestaria para hacer frente a la deuda que mantiene la formación orquestal, de 1,4 millones de euros. En la última reunión del consejo rector de la Orquesta aumentó la tensión sobre la gestión de la deuda al señalarse que la Junta no iba a aumentar su parte.

Hoy en Granada, la consejera sí reconoció que se va a hacer una "aportación extraordinaria", que no llegaría a los 300.000 euros. Tras esta afirmación, Del Pozo aseguró que "tenemos que encauzar la gestión de la Orquesta para que estos baches no vuelvan a ocurrir". Reconoció que la orquesta no puede autofinanciarse, pero apostó por la elección de un "buen gerente al mando, que ordene bien la orquesta y no se vuelvan a dar estas situaciones de deuda".

Al hilo de este razonamiento, la consejera también abordó la necesidad de un "plan de estabilidad" para "ir todos a una". "En el fondo va todo hacia la misma finalidad, ordenar los recursos".

"Vamos a consensuar medidas para la elección de inmediato" tanto del gestor como para trazar el plan de estabilidad. "Estamos ya en ello, es cuestión de días" que se formalice la aportación, de algo más de 280.000 euros.

Sobre la protesta anunciada por los trabajadores, la consejera indicó que no ha recibido ninguna petición de reunión, ni de la propia convocatoria de protesta.