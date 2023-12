El director del Centro Andaluz de las Letras, Justo Navarro, cuenta en exclusiva su visión sobre el futuro literario de la región: "Los nuevos medios para escribir han cambiado también los modos de escribir"

-El Centro Andaluz de las Letras nació en 1998 con el objetivo de propiciar y promocionar la creación literaria en Andalucía, fomentar el hábito lector entre la ciudadanía y difundir el legado de las figuras más relevantes del patrimonio intelectual. Desde que llegó a su dirección en marzo de este año, ¿cómo ha conjugado esos tres ámbitos de trabajo? ¿Tiene alguno un peso especial?

-Creo que los tres objetivos se complementan, si no son uno solo. La buena literatura crea su propio público lector. En el Centro Andaluz de las Letras nos preocupamos de facilitar el encuentro, la relación de la literatura con la ciudadanía y, desde su sede en Málaga, el Centro trabaja para las ocho provincias andaluzas. Y no debemos pensar únicamente en obras de ficción lírica o épica: la historia, la filosofía y la ciencia son formas literarias, es obvio. En 2024 inauguramos un nuevo club de lectura dedicado al ensayo.

-¿Qué líneas de trabajo de sus antecesores considera fundamental mantener y cuáles cree que se pueden implementar?

-Hay dos programas que me parecen esenciales: la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores, y la red de clubs de lectura, más de 400, esparcidos por las bibliotecas de Andalucía. De los clubs de lectura parten iniciativas para encuentros con quienes han escrito los libros que se están leyendo o se han leído. Esos libros los eligen los clubs y los proporciona el Centro Andaluz de las Letras, que depende de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

-¿Cómo espera que sea recordada su gestión?

-Como el desempeño de un equipo dedicado a trabajar para la sociedad. Los trabajadores que me ha acogido en el Centro forman un grupo excepcional. Por otra parte, los programas que estamos desarrollando prestan una atención especial a formas literarias hasta ahora no muy tenidas en cuenta. Queremos que el Centro Andaluz de las Letras esté en la sociedad y que la sociedad esté, activa, en el Centro.

-Ya ha ampliado la mirada de los temas que envuelven el fenómeno literario, como por ejemplo programando debates sobre el periodismo cultural. ¿Cuáles son los proyectos futuros y las metas que el Centro Andaluz de las Letras tiene planificadas para seguir fortaleciendo el panorama literario?

-Procuramos, como he dicho, ampliar la visión que tenemos del panorama literario. No podemos obviar que los nuevos medios para escribir han cambiado también los modos de escribir, de editar, de crear mundos imaginarios con palabras. Y queremos en 2024 seguir avanzando en lo que iniciamos a finales de marzo de 2023, cuando empecé a dirigir el Centro. Una de las principales líneas que abrimos fue profundizar la relación de las letras andaluzas con las literaturas hispánicas y universales, de las que forman parte. Estamos invitando a firmas internacionales para que conversen con quienes escriben y leen en Andalucía. Le pongo algunas referencias que ya han pasado por los actos del Centro Andaluz de las Letras: Theodor Kallifatides, Bret Easton Ellis, Guadalupe Nettel, Alan Pauls, Fabiano Massimi, Martín Caparrós, Lydia Cacho y Agustina Bazterrica. El 15 de febrero reanudaremos el programa internacional con la presencia de Jo Nesbø, un clásico contemporáneo de la novela negra, y lo continuaremos con Pierre Lemaitre y Mariana Enríquez.

Colaboraciones

-Con otro granadino en como máximo responsable del mismo, Luis García Montero, el Centro Andaluz de las Letras ha establecido un protocolo de actuaciones con el Instituto Cervantes para difundir las letras andaluzas en el extranjero. ¿Trabaja con otras entidades para enriquecer la escena literaria de la región?

-Desde que llegué al Centro nos hemos preocupado de colaborar con otras instituciones públicas y privadas. Hemos colaborado y vamos a seguir colaborando con fundaciones, colegios profesionales, universidades y centros de educación primaria y secundaria, con librerías y editoriales, con museos, con el Centro Federico García Lorca, con el Centro Andaluz de la Fotografía y con la Filmoteca de Andalucía, con la que realizamos el programa Literatura y Cine. Estamos desarrollando ciclos específicos con el Instituto de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga. Invitamos a colaborar con el Centro Andaluz de las Letras a las instituciones que deseen hacerlo.

-¿Cómo potenciar la proyección de las letras andaluzas en el extranjero o facilitar la traducción de los autores a otras lenguas?

-Uno de los objetivos del Protocolo de Actuaciones que hemos firmado con el Instituto Cervantes es ese: difundir las letras andaluzas fuera de España. Lo ideal sería que la Junta de Andalucía pudiera, en un futuro, convocar ayudas a la traducción de obras de autores de la comunidad autónoma. Ese punto figuraba en el proyecto que presenté para concursar a la dirección del Centro Andaluz de las Letras. Me gustaría que en algún momento pudiera hacerse realidad.

-¿Qué papel puede jugar el CAL en la formación de nuevos talentos y en la proyección de las jóvenes escritores?

-El Centro está actuando en dos campos. Intentamos acercarnos a nuevos públicos con los actos que programamos y celebramos cada año la Escuela de Jóvenes Escritores de Andalucía, una semana de formación que me parece una actividad esencial, y de la que han surgido firmas hoy consolidadas, la granadina Cristina Morales, por ponerle un ejemplo.

-¿Qué tipo de actos están programando para esos nuevos públicos?

-Aparte de los géneros literarios tradicionales, por decirlo así, hemos tenido en cuenta la creación de mundos imaginarios para videojuegos, la fotografía, el grafiti, el arte, la relación entre música y literatura. El documental Eterna, de Juanma Sayalonga y David Sáinz, ha tenido un público masivo, no exclusivamente joven, en las provincias en que se ha proyectado. Y, para subrayar cómo pueden coincidir el público joven y el adulto, recuerdo que el Centro acaba de celebrar Gráficas!, un encuentro de creadoras de cómics, en el que han participado algunas de las autoras más importantes en España, y está preparando un ciclo en torno al manga. En esa línea, Fernando Trueba y Javier Mariscal estarán pronto en el Centro Andaluz de las Letras con su novela gráfica Dispararon al pianista.

-Y en el contexto no ya de la juventud sino de la diversidad, ¿cómo potenciar la presencia de distintas voces y géneros?

-Con el Instituto de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga terminamos este mes un ciclo sobre la identidad personal, sobre cómo las redes construyen identidades. Han participado Remedios Zafra y Ana Carrasco-Conde y Belén Gopegui. Tenemos programado un nuevo ciclo para 2024: CCQ, Camp Copla Queer, para recordar el 60 aniversario de la publicación del ensayo de Susan Sontag Notas sobre lo camp. Y, siempre con el Instituto, estamos proyectando un ciclo dedicado a la relación entre arquitectura y feminismo.

-¿Cuáles son los programas y actividades más destacadas para apoyar a autores consolidados?

-No los desligamos del apoyo a las firmas emergentes o consolidándose. Me gusta referirme a casos concretos: los encuentros, por ejemplo, que el Centro ha propiciado entre autoras como la mexicana Guadalupe Nettel y Silvia Hidalgo, que unos días después del acto recibiría el premio Tusquets 2023, o entre Sara Mesa y Elisa Victoria.

-¿Con qué presupuesto cuenta? ¿Se ha visto aumentado o mermado respecto a ejercicios anteriores?

-Todavía no sé con qué presupuesto contaremos para 2024. En abril del 2023 me encontré con el presupuesto hecho, creo que le hemos sacado todo el partido posible. Pero tengo la idea de que no hay que pedir, de que hay que hacer bueno lo que se tiene. Comparto la idea del sociólogo y filósofo Jon Elster: las reglas, las limitaciones en el arte estimulan la creatividad.

-En la era de las redes sociales y la digitalización, ¿va a utilizar las plataformas para llegar a un público más amplio? ¿Cómo fomentar la participación ciudadana en los eventos del CAL?

-Creo que el Centro debe contar con una Oficina de Comunicación y Medios activa, indispensable para la presencia del Centro en la sociedad civil, y que habrá de idear continuamente nuevas vías de dar a conocer a la sociedad las actuaciones del Centro Andaluz de las Letras. Estamos intentando que esa idea se haga realidad. Las nuevas tecnologías han cambiado las formas de comunicación y las relaciones interpersonales, inclinándolas hacia Internet y las redes sociales. El servicio on-line de información y difusión de las actividades es esencial para la presencia del Centro entre la sociedad civil.

-Le deja tiempo la dirección del CAL para continuar con su producción como creador? ¿En qué libros está ahora inmerso?

-La verdad es que de ese asunto prefiero no hablar. En este momento lo considero una cuestión personal. El Centro Andaluz de las Letras merece toda mi dedicación y lo que haga al margen no tiene interés.