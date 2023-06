Mari Paz Lucena, ante la próxima actuación de su escuela: “Me encanta bailar por farruca”

Cada junio terminan los cursos y se ponen las notas. Eso es así en tantos y tantos colegios, institutos, etc. Pero si hablamos de enseñanzas en las que no se busca una calificación, sino sencillamente disfrutar de una disciplina, de un arte, de practicar, cada uno a su nivel durante todo el curso, cuando llega junio, esas notas no se ponen. Lo que sí que se refleja es toda la ilusión y el progreso de un año de esfuerzo y disfrute al servicio del público.

Este es el caso de la Escuela de baile Mari Paz Lucena, donde son hasta siete los festivales que ha organizado de forma exitosa con esta filosofía, por lo que la experiencia es ya un grado a valorar. En este contexto, es en el que hay que poner el espectáculo que se ofrecerá el próximo domingo 25 de junio en el Teatro de la Chana José Tamayo. Allí, se dará cita toda una escuela con elencos diversos y con el flamenco como nexo para hacer las delicias del público. Si la anterior ocasión estuvo mediatizada por los protocolos COVID, en esta ocasión, todo será diferente. Los rostros, la expresión, el color, la música y el baile fluirán en un espectáculo organizado con mimo y que sorprenderá, a buen seguro por su belleza, al público.

-¿Cuál es la mayor aportación de las academias de baile?

-La mayor aportación es que está más vivo el flamenco y llega muy directo tanto a niños como adultos. No se puede perder porque son nuestras raíces.

-Lo celebran toda la escuela con usted al frente. ¿Qué se podrá ver el domingo?

-Vamos hacer bastantes palos diferentes del flamenco y algunos no tan flamencos. En este las alumnas están muy ilusionadas.

-¿Novedades del espectáculo de este año?

-La novedad es que bailaremos un tango argentino de Maite Martín, folclore egipcio y solo flamenco. Contaremos con grandes artistas en directo y la música del guitarrista Manuel Fernández.

-¿Qué le desea al alumnado para el verano? ¿Y para el curso que viene?

-Para este verano que disfruten y que no dejen mucho tiempo sin bailar, porque el baile es salud. Para el próximo curso que vengan con ilusión, porque haremos nuevas técnicas con complementos diferentes, como mantón y bata de cola. Seguiremos con castañuelas y sobre todo nuevas coreografías.

-¿Le veremos bailar o solo dirigir?

-Pues a parte de dirigir incluso bailo con mis alumnas. Al final de la actuación bailaré mi farruca del espectáculo Entre tu y yo. Me encanta bailar por Farruca y sobre todo la música de Manuel.

-¿Algo que se nos quede en el tintero?

-En el tintero se queda recordar que en julio daré cursos intensivos. Además, se abrirán nuevas matrículas en julio, por lo que guarden su plaza. Así que feliz verano y muy pronto estaremos de nuevo al cien por cien. Bailar, sana.