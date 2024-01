María Jiménez, Pablo López o Rosalía: las canciones que sonarán en la Gala 10 de OT 2023

Operación Triunfo llega a su fin y con él, las actuaciones de los concursantes sobre el escenario del talent musical. La Gala 10 traerá consigo al último expulsado como tal de la edición y a los tres primeros finalistas que lucharán por hacerse con el ansiado premio de la gran final del próximo 19 de febrero.

Lucas y Chiara defenderán sus canciones para intentar mantenerse en la carrera por una plaza para dicha final. Aunque antes de eso, iniciarán la décima gala acompañados del resto de compañeros al ritmo de toda una declaración de intenciones y sueños de juventud con el 'We are young' de Fun y Janelle Monáe.

En total nueve canciones, entre las dos propuestas de los nominados, las seis canciones individuales y la canción grupal que Martin, Paul Thin, Bea, Chiara, Ruslana, Juanjo, Lucas y Naiara tendrán que defender.

En la Gala 10 de OT 2023 todas las canciones serán individuales, a excepción de la grupal. De esta forma, Lucas defenderá el 'I don't want to miss a thing' de Aerosmith, Chiara hará lo propio con 'You oughta know' de Alanis Morissette. Por su parte, Juanjo cantará el éxito de A-ha, 'Take on me'; Naiara se enfrentará al 'Despechá' de Rosalía.

Paul Thin cantará 'Paenamorar' de Paula Cendejas; Ruslana, 'El mundo' de Pablo López; Martin, 'Ya no te hago falta', de Sen Senra; y Bea, rendirá un homenaje a María Jiménez con 'Se acabó'.