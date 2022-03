Martirio: "El tango es como el marido de la copla"

La edición 34 del Festival Internacional de Tango de Granada comienza el próximo esta misma tarde en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Las fechas del festival son las habituales hasta la llegada de la pandemia hace justo dos años. Dicho evento fue uno de los primeros grandes eventos de la ciudad en cancelarse. El Festival se siguió celebrando pero en formatos más breves y en otras fechas. Pero como decíamos, vuelve como cada marzo, anunciando la primavera. En esta ocasión no es la pandemia la que acecha nuestra manera de vivir, pero sí la cruenta invasión a Ucrania la que nos afecta al ánimo, esperemos una vez más, que la música y la cultura formen parte de todo lo que integra lo mejor de la vida.

La presente edición es especialmente interesante. El Festival comienza con un espectáculo el miércoles con Tango, Jazz y Flamenco, y se clausura con un espectáculo de Martirio junto a su hijo Raúl, que seguramente sea el germen de un futuro trabajo de madre e hijo en torno a esta música universal en la que tantas gentes se expresan y en torno a la que tanto se disfruta. Conversamos con Martirio, que es toda una institución por su trayectoria y legado cultural.

- Martirio, clausuras un prestigioso Festival de Tango y muy querido en Granada, ¿Qué sensaciones te provoca?

-Un gran honor y una gran responsabilidad, un vértigo y una emoción que me recuerda a cuando hicimos Raúl Rodríguez y yo en Rosario, sobre el 2000, en la Cumbre del Tango: La tarde Gris una pieza de Mores y Contursi que llevamos en nuestro repertorio desde el 1999. Lo aprendí de Julio Sosa, uno de mis tangueros preferidos, desde entonces, vimos con la naturalidad que entraba el tango en nuestro compás al igual de Volver y Uno, que hicimos en el mismo disco Flor de piel. Sentimos que el tango planea con toda la naturalidad en palos flamencos como la bulería y la soleá por bulerías. El tango es como el marido de la copla, y sin poder ni querer imitar a los grandes del género, sí existe una línea en que podemos demostrar nuestro amor al repertorio, intentando llevárnoslo a nuestro lenguaje y a nuestro estilo, respetando su expresión y sus enriquecedores matices.

- Te acompaña tu hijo Raúl, un músico muy prestigioso al que vimos estrenarespectáculo en el Sulayr Festival de Pampaneira en agosto en el corazón de laAlpujarra hace dos veranos. Se ve que os gusta Granada.

-Granada es arte desde los sentidos hasta el corazón. La poesía y el cante, la pintura y la danza, el baile flamenco y la guitarra, la música clásica y popular, unido a los grandes artistas que ha dado y que la han morado, de Federico y Falla, a Morente. Y sigue dando, a los que seguimos con total admiración, hacen que la atmósfera y su paisaje único, monumental y prodigioso, se unan para crear un mundo artístico que se eleva y posibilita multiformes maneras de fusión y conmemoración de la unión entre los distintos pueblos, dada su historia y la mezcla de su cultura que han sabido durante siglos compartir.

- El espectáculo de la clausura que protagonizaréis el domingo próximo es el de dos artistas, pero también madre e hijo, ¿se trabaja de alguna manera especial? ¿Cómo son vuestros ensayos?

-En esta ocasión tenemos la suerte de poder ir juntos al 34 Festival del Tango, de la mano de Horacio Rébora, con el hilo umbilical que nos une en la emoción, el amor por la música, la trayectoria que tenemos sobre canciones latinoamericanas, y la pasión tanguera que compartimos. Poder cantar con mi hijo Raúl Rodríguez, es un seguro de vida en el escenario, él me ha producido 6 discos y tenemos una relación musical muy fuerte que se une a la sentimental, creando una magia que celebramos en escena. El trabajo de ensayos es muy profesional, yo le muestro las canciones que busco y me llegan para mí y elegimos, vemos el tono, el compás y el tiempo donde yo me puedo expresar con naturalidad y lo llevamos a nuestro terreno, con sus arreglos y opinión certera de la que me fío totalmente, como el gran músico y antropólogo que es.

-Sobre el espectáculo, ¿alguna pista que puedas darnos?

-Será un concierto con el repertorio de tangos que ya veníamos haciendo estos años y algunos que estrenaremos, desde los más clásicos, Gardel, Le Pera, Discépolo, Mores, Contursi, Expósito, a los más innovadores en sus letras y armonías, de Eladia Blázquez al gran Astor Piazzola. No es nada fácil, pero es tan hermoso que lo llegamos a sentir como nuestro, pues Argentina y su cultura, donde hemos estado varias veces, nos fascina.

- ¿En qué momento artístico y profesional te encuentras y os encontráis?

-Raúl esta terminando su tercer disco en solitario después de Razón de son y La Raíz eléctrica. El lleva 25 años en la música donde ha compartido escenario con Kiko Veneno muchos años en su banda, formó Caraoscura con José Loreto, más tarde Son de la Frontera, y ahora en solitario. Por otra parte giramos juntos haciendo un espectáculo sobre mi trayectoria: Travesía. Y yo en abril empiezo gira con Chano Domínguez trío, para celebrar los 25 años de Coplas de madrugá y Acoplados, el matrimonio de la copla y el jazz, que tanto hemos disfrutado, en España y el extranjero.

-¿Algo que se nos quede en el tintero?

-Que hay muchos tangos que me gustaría hacer, que amamos el género y grabar los dos un disco de tangos, es para mí un sueño que ojalá se haga realidad y salgamos del Festival con todo el ánimo para atrevernos.