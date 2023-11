Miguel Ángel Muñoz: "Me lo pide el corazón, debo continuar cantando"

Este viernes 17 de noviembre habrá un nuevo homenaje al poeta Manuel Benítez Carrasco. Se acerca el día de su nacimiento hace 101 años y la ciudad y sus formaciones musicales y poéticas, en este “año Benítez Carrasco” le dedican al poeta albaicinero distintos homenajes. En esta ocasión, y con un elenco de lujo, la asociación Unigrama ha organizado en el Teatro Municipal Maestro Alonso, que se aloja en el Centro Cívico Beiro, un espectáculo que comenzará a las 19:00 horas del viernes y en el que se dará cita la música del Coro de Cámara de Granada, la poesía en la voz de Marijose Muñoz Rubio y Víctor Burgos Salinas, el talento del pianista Ricardo Rodríguez Cuadros y del violinista Fernando Cornejo y toda la hondura flamenca de Jasiel Nahim y el maestro Manuel Fernández. A todo ello, la guinda a esta fusión la pondrá la voz de la soprano granadina Caridad Cordero y la del tenor Miguel Ángel Muñoz Pino, que llevaba un tiempo más centrado en la gestión, pues es el concejal de Cultura de uno de los grandes Ayuntamientos de la provincia, el de Motril. Ahora vuelve a intentar compaginar sus dos grandes amores, la gestión cultural y el escenario. Con motivo de esta “vuelta”, aunque nunca ha estado retirado, conversamos con él.

-¿Es esto una “vuelta a los escenarios”?

-Bueno, realmente cuando uno ha dedicado media vida a la música, a cantar, el hecho de estar retirado es una mentira piadosa que se hace uno mismo, uno no deja nunca de cantar. A casi todos los cantantes que conozco si les dices que no van a volver a los escenarios nunca se morirían. Es cierto que yo no puedo cantar ahora con la frecuencia, ni intensidad, con la que cantaba cuando me dedicaba a ello al 100% porque mi principal responsabilidad es a día de hoy la Concejalía de Cultura de Motril de la que estoy al frente y ocupa el centro de mi vida, algo que me llena de orgullo y de una enorme responsabilidad, pero también de mucho amor por el empeño como motrileño que soy.

-La figura de Benítez Carrasco, un poeta Albaicinero, ¿qué sensaciones provoca?

-Benítez Carrasco, más allá de su creación artística, es un personaje apasionante con esa vida que ha “pintado” con una paleta de colores infinita que se ha ido enriqueciendo por sus experiencias en Cuba, México, Argentina, etc. Enriquecimiento que él ha devuelto con generosidad a través de su obra y su vida. Podríamos decir que Manuel Benítez Carrasco “es” el Albaicín, o al menos su Albaicín. Ese Albaicín que se despliega por el mundo, va, vuelve y siempre crece.

-¿Qué propuesta musical es esta del viernes que seduce tanto como para suponer esta vuelta a los escenarios?

-El hecho de que sea en el Albaicín, con un grupo de artistas tan extraordinario, cosa que a la vez que me resulta apasionante, me crea una responsabilidad enorme ya que cuando uno lleva años sin apenas cantar en público siempre se pregunta, ¿cómo estaré? Y, por supuesto, cantaré con un elenco al que admiro y con el que tanto hemos “andado” en distintos estilos, repertorios y épocas de nuestras vidas.

-Será una velada con Lorca, Benítez Carrasco, la música popular… ¿qué le parece la propuesta?

-Me parece extraordinaria, un reclamo más de los miles que tiene Granada para resultar atractiva, más si cabe, cuidar a sus poetas y bueno que sea en su propia Granada, es un sueño. Y, a veces, hay casualidades que van haciendo intuir el futuro. Manuel Benítez Carrasco nació en 1922, el año en que Federico García Lorca y Manuel de Falla organizaron el famoso Concurso de Cante Jondo. Creo que si uno nace en una efeméride de ese nivel ya echa a andar con duende.

-Y Motril en estos contextos, ¿forma parte? ¿Cómo?

-En Motril con la máxima frecuencia posible se hacen con artistas motrileños o bien exposiciones, o conferencias-charlas, presentaciones de libros y todo lo que está a nuestro alcance, a los artistas presentes y pasados procuramos ponerlos en valor siempre que podemos. En Motril hay un nervio cultural increíble como nos demostró, por ejemplo, el maravillosamente “brutal” festival de rock de grupos motrileños que hicimos el año pasado. Creo que es obligación de un gestor cultural cuidar lo que se trae de fuera y poner en valor lo que tiene en casa.

-¿En qué momento musical te encuentras?

-Personalmente, canto poco pero he decidido que eso se va a acabar. He dado media vida al estudio del canto por absoluta vocación y creo que debo, además me lo pide el corazón, continuar cantando. Así que, ¡allá voy!

-¿Algo que se nos quede en el tintero?

-No hace una semana que decidí volver a la escena, así se lo compartí a mis cercanos y hoy estoy anunciando un concierto en unos días. De hecho también les pregunté: ¿me lanzo o es una locura? El ánimo, el cariño, el respeto y la sensación que me han dejado de que lo estaban casi esperando me ha emocionado. A veces a uno se le olvida la cantidad de amor que recibe y atesora y como dice Andrea Chenier en la ópera homónima: “El amor es un don divino, el alma y la vida del mundo es el Amor”. Cuando recibes tanto, piensas que algo debes estar haciendo medianamente bien en la vida. Gracias a todo el mundo que me lleváis en volandas con tanto cariño en cada circunstancia de mi vida y, por supuesto, os animo a ir el viernes a un concierto “granaíno” hasta las trancas con unos artistas extraordinarios.