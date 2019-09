‘Mitad plata y penumbra’, un canto libre sobre la obra plástica de García Lorca

'Mitad Plata y Penumbra' Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas. Hasta el 17 de octubre. Lugar: En el Espacio Cultural de la Cámara de Comercio de Granada (Calle Luis Amador, 26.)

De la admiración al respetado atrevimiento, pasando por la curiosidad es el recorrido de Mitad plata y penumbra de Raimundo Iáñez (Huétor Santillán,1956). Una propuesta artística compuesta de veintinueve dibujos de marcada inspiración lorquiana que cuelgan de las paredes del espacio Cultural de la Cámara de Comercio de Granada –hasta el próximo 17 de octubre– y que devuelven a la vida la esencia de los dibujos del poeta.

La exposición es fruto de una profunda y amplia investigación de Iáñez sobre el universo de Lorca tanto en la parte técnica como en la creativa que dan lugar a piezas en las que incorpora tramas irregulares de color mediante el uso de la tinta china y el pastel, sobre un fondo de textos lorquianos, transcritos por él mismo (Iáñez) con letra minúscula y total maestría que hacen una pieza compacta, y muy atractiva. Y ponen de manifiesto la importancia de lo inseparable de uno -texto- y otro -imagen- arte.

Esta obra invita al espectador a sumergirse en el mundo de los arlequines, payasos y animales fabulosos, Luzbel, el busto de Antonio El Camborio, Soledad Montoya, el retrato de una dama española o el del propio Dalí se esbozan en el recorrido artístico de la obra de Raimundo Iáñez, expuesta estos días en la Cámara de Comercio. Además, a cada pieza le acompañan fragmentos de Federico.

“Mi admiración por Lorca es desde pequeño. Hace mucho que tenía ganas de trabajar sobre él, sus dibujos me llamaban mucho la atención, y me propuse realizar una transformación de esas piezas del poeta hacía mi forma de verlas y pintar”, explica y prosigue, “ trabajé sobre su obra pictórica durante cuatro años, como si yo me atreviera a terminarlos. Y salió esta muestra”. Un canto libre movido por la curiosidad que llevo a este artista multidisciplinar a plasmar con tinta sobre papel su limpia interpretación.

Director de los grupos de teatro de Víznar y Huétor Santillán, Raimundo Iáñez, inauguró la exposición con la representación de varios fragmentos de La casa de Bernarda Alba, La zapatera prodigiosa y Lola,la comedianta, que convirtieron el espacio Cultural de la Cámara de Comercio en un improvisado escenario lorquiano. De este modo, el artista también dio rienda suelta a otra de sus grandes pasiones: el teatro del dramaturgo de Fuente Vaqueros.

La muestra arranca con Cante Jondo y culmina con la obra Teorema, la pieza de mayor formato en la que fusiona elementos del universo lorquiano con los suyos propios, intercalando otros clave de ambos en una pieza de casi dos metros compuesta por 90 pequeñas composiciones diferentes que forman un todo armónico.