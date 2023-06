Mnak se corona a los pies de la Catedral y se lleva su segunda regional de Red Bull

No hubo sorpresa y los pronósticos se cumplieron. Mnak se llevó el título de la regional de Red Bull después de vencer a NQP en final celebrada a los pies de la Catedral. El vikingo –vinculado sentimentalmente a Granada– hizo valer su condición de ‘local’ y aupado por el público se llevó la competición apenas sin oposición. El de Socuéllamos volverá a estar en una final nacional, y ya van cuatro.

Peor suerte tuvieron, eso sí, los granadinos ‘de sangre’ que compitieron ayer, todos ellos caídos en la primera ronda, perjudicados, quizá, por la ausencia de esa red de seguridad que son las réplicas. Larin abrió la jornada ante un HardemLC con más tablas, lo que terminó por decantar la batalla; Zaida, la única mujer sobre el escenario anoche [algo tampoco extraño en esta competición altamente masculinizada] tampoco tuvo mejor suerte y cayó frente Eloy 393; Eskape, casi cerrando la primera ronda, tampoco tuvo su noche y no pasó de su enfrentamiento contra Vivi, imparable en juegos de palabras; Tader, el más veterano de los locales, no pudo tirar de experiencia corrió la misma suerte y Afe se llevo su batalla.

Más allá de eso, poca historia tuvo la primera ronda, donde solo sobresaltó la caída de Mowlihawk. El que fuese subcampeón nacional en 2009 poco pudo hacer contra NQP, a la postre finalista de la jornada. Batalla andaluza donde el malagueño consiguió responder al gaditano y llevarse los votos del jurado.

Mowlihawk fue el único ‘veterano’ que no tuvo buena noche. El resto de ‘retornados’, a saber Errecé, C Terrible y Elekipo, no tuvieron muchos problemas y lograron pasar el filtro sin demasiados problemas. Prácticamente una hora después del inicio, comenzaban los octavos de final y la cosa empezaba a ponerse seria. Sultán, que había vencido anteriormente a alguien que pensó que ElPvtoMoko era un buen nombre de batalla, hizo lo propio con Harlem y se aseguró sin mucha dificultad el pase a los cuartos de final.

Nocre y NQP fueron los siguientes en subir a la tarima. Duelo, esta vez, de clasificados para la nacional, que se llevó, lógicamente, el segundo. Tras ellos subieron Elekipo y Eloy393, que ofrecieron una batalla algo más interesante y que terminó decantándose hacia el lado del almeriense.

La primera, y única, réplica de la noche fue para el enfrentamiento de Dyla y Afe. Tras no conseguir convencer al jurado en ninguna de las dos rondas, tuvieron que ir al desempate y ahí fue caundo Dyla se la llevó.

Pero sin duda fue el enfrentamiento entre Mnak y C.Terrible el más interesante de esta etapa, siendo quizá una final anticipada. Aunque al principio se vio confraternar a ambos, durante el enfrentamiento poco a poco comenzaron a saltar las chispas [quizá no era muy buena idea enfadar a alguien que en 2007 se lanzó sobre el público], provocando incluso la intermediación del host Bekaesh. Finalmente la cosa no fue a más y el jurado terminó por dar la victoria a Mnak y dejando a C.Terrible, esta vez, como socio ejecutado.Por lo demás, Vivi consiguió imponerse con cierta dificultad a Nacho LCM, mientras que Errecé tiró de legado para conquistar al público y al jurado en su enfrentamiento contra AJCHOB. Rozando las 21:00 horas, cuando la fachada de la Catedral comenzaba a llenarse del rojo y azul característico de RedBull, ya solo quedaban vivos ocho participantes. Solo la mitad conseguirían el pase directo a la final nacional. Sultán, que entró como reserva y que poco a poco empezaba a ver que podía irse como campeón, abrió los cuartos de final frente a NQP, que también tenía a la mano su pase directo sin necesidad de la Última oportunidad. Finalmente uno lo quiso más que otro y NQP se llevó el veredicto favorable.

Un nuevo duelo andaluz protagonizó el siguiente enfrentamiento, entre Elekipo y Dyla, que se terminó llevando el primero que volvió a tirar de experiencia. Y es que veterano frente a principiante fue la tónica general de lo vivido anoche en la Plaza de las Pasiegas [y todo parece indicar que el resto de regionales seguirán el mismo patrón], donde los más veteranos terminaron por imponerse claramente a los más novatos. Tal fue el caso del enfrentamiento de Mnak y Mestizo [donde el vikingo volvió a tirar de público con frases como “el arco es para Elvira y la corona para Mnak] y de Vivi y Errecé, que se llevó el primero y el segundo respectivamente y sin mucha dificultad.

Llegados a este punto, ya estaba todo hecho. NQP, Elekipo, Mnak y Errecé tenían el pase asegurado a la final de Valencia, tocaba ahora competir por el honor de ser primero.

NQP y Elekipo fueron los primeros de las semifinales, dos freestylers que el pasado año ya se vieron las caras tuvieron una batalla muy picante por la última plaza de la Última Oportunidad. En aquella ocasión,la batalla fue para el de Almería y ahora, en busca de un puesto en la final regional, NQP se cobró su venganza y se llevó la victoria, impidiendo de paso a Elekipo volver a coronarse campeón en la ciudad de la Alhambra, como hizo en 2013.

También trajo recuerdos el otro cruce, Mnak contra Errecé, que ya se vieron las caras en los octavos de la final nacional de 2019, que se llevó el valenciano ante un vikingo que acababa de debutar. La situación ha cambiado en este tiempo y Mnak, convertido ya quizá en uno de los mejores freestylers de la actualidad se la devolvió a un Errecé quizá un poco falto de ritmo competitivo tras unos años retirado.

Ya solo quedaba la final. Mnak y NQP, solo uno se convertiría en el más ‘gallito’ de Granada. Ataviados con sus correspondientes banderas, andaluza y castellanomanchega, NQP y Mnak subieron a la tarima para ver quién se llevaba la corona. Un enfrentamiento que apenas duró cinco minutos, pues a Mnak le bastaron las dos rondas de rigor para despachar el asunto y llevarse su segunda regional consecutiva frente a un NQP que, no obstante, no se rindió y supo dar batalla.

Con este trofeo bajo el brazo, Mnak se consagra como el presente de esta disciplina y lo hizo de la forma más metafórica posible, venciendo por el camino a muchas de las ‘viejas leyendas’ de la disciplina. Lo hizo, también, arropados por los suyos, por esa ciudad a la que vino a estudiar a la Universidad y que, desde entonces, lleva en el corazón.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias espera ya en el horizonte para celebrar la final nacional. Pero, antes, tocaba otra ‘final’, también para celebrar, la del Corpus, al que no faltaron referencias por parte de Mnak durante toda la noche.