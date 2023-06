Motril se ofrece como espacio libre de censura tras el veto ideológico a 'Orlando' de Virginia Woolf en Valdemorillo

Motril ofrece sus instalaciones para reprogramar las obras de teatro censuradas durante este tiempo por el "veto ideológico" y se postula "por responsabilidad" como sitio seguro para "crear espacios libres de censura". Un anuncio que llega tras conocerse la suspensión de la función de Orlando, de Virginia Wolf, prevista para el próximo mes de noviembre en el municipio madrileño de Valdemorillo, por parte de la compañía Teatro Defondo, con 21 años de trayectoria profesional, tras la llegada a la concejalía de Cultura de una miembro de Vox.

"Es el momento de mojarse, los gobiernos de municipios que creemos en la libertad de expresión no podemos permanecer callados, y ante este tipo de atropellos y censuras, no solo es nuestra obligación moral darle cobertura a la libertad de expresión, sino que también un respaldo económico a los trabajadores y trabajadoras de esas compañías de teatro que no solo sienten un ahogo de su discurso político, porque están en su derecho a expresarse, sino que también económico", explica el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz.

En este sentido, asegura que desde la concejalía de Cultura van a estar pendientes de este tipo de censuras para intentar llevar a esas compañías o artistas hasta las instalaciones culturales de la ciudad para mostrarles su apoyo. "Contra el ahogamiento que está promoviendo la ultraderecha, que están al cargo de concejalías de Cultura, ofrecemos Motril como un espacio libre de censuras para tener especial cuidado con esas compañías que se están viendo afectadas". La idea es contactar con aquellas compañías a las que están desprogramando tras el cambio de Gobierno por discrepancias ideológicas para llevarlas hasta el Teatro Calderón de Motril en futuras temporadas. "Motril es libre y queremos apoyar siempre a la cultura y a esas representaciones teatrales que se están viendo castradas".

Al hilo, resalta el trabajo "mastodóntico" del dramaturgo Paco Bezerra y su 'Muero porque no muero', también cancelada a finales del 2022 de los Teatros del Canal de Madrid. "Con los años se calibrará y se reconocerá toda la lucha que está realizando".

"Las concejalías de Cultura que creemos en la libertad de expresión tenemos que apoyar a estas compañías, no podemos permitir que se apaguen las voces, al final si no se puede llenar la olla se acaba cambiando el discurso para sobrevivir. Es una iniciativa a la que debería sumarse más ayuntamientos y cuidar entre todos a estas compañías que están siendo atacadas. Hay que programar a gente que esté de acuerdo con nuestras ideas a quienes no lo están también, siempre que no se promueva el delito de odio, exaltación de la violencia ", añade.

Apuesta por la Cultura accesible

El Ayuntamiento de Motril hizo una clara apuesta por la cultura tras la pandemia permitiendo que los vecinos de la localidad pudieran asistir a los espectáculos culturales gestionados directamente por el área de Cultura, y principalmente en el Teatro Calderón, de forma gratuita. Una iniciativa que gustó tanto que permanece en el tiempo. De hecho, reprogramaron todas aquellas representaciones teatrales que durante la pandemia tuvieron que aplazarse como un ejercicio de responsabilidad con todo el colectivo de la Cultura.

"La iniciativa de poner la entrada libre con invitación se realizó para apoyar a las compañías y dar un empujón a la gente que tenía miedo de entrar a ciertos espacios, atraerlos para que se sintiesen arropados. Ahora nos encontramos con otro tipo de miedo, el de la libertad de expresión, no podemos permitirlo y hay que darle sustento y espacio", concluye.

La polémica salta después de que se hiciese pública la denuncia de la compañía madrileña Teatro Defondo, con 21 años de trayectoria profesional, tras el "veto ideológico" por parte del ayuntamiento de Valdemorillo al suspender la función de Orlando, de Virginia Wolf, que tenían prevista para noviembre próximo. En un comunicado difundido este miércoles, el productor de la compañía, Pablo Huertos, ha señalado que la decisión se ha tomado tras la llegada a la concejalía de Cultura de la miembro de Vox Victoria Amparo Gil Movellán. La representación, prevista para el 25 de noviembre de 2023 dentro del festival 7 Villas de la Comunidad de Madrid, había sido acordada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento anterior a las elecciones del 28 de mayo.

Huertos ha calificado la medida de "atentado contra la libertad de expresión y contra la cultura" y aseguran que "no quieren recuperar esa fecha en el calendario" sino "denunciar que se haya vetado una obra de la literatura universal y a una autora reconocida mundialmente. Ni esta ni ninguna pieza artística debe ser objeto de censura política en un Estado de Derecho".

Y ha explicado que su versión de Orlando, de Virgina Wolf, ha realizado más de 100 funciones por toda España, ha ganado premios a nivel estatal, -finalista en los XXII Premios Max; ganador del XXI Certamen para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón de Ardoz; ganador del Premio a Mejor Dirección en el 40 Festival Vegas Bajas; o ganador del Premio Verlanga 2020 a Mejor Espectáculo Revelación-.

Por lo que, "ni su temática, ni su poesía pueden herir. Intentar demonizar la cultura y reducirla a etiquetas tendenciosas es solo el primer paso hacia la quema de libros que no se ajusten a la ideología dominante".